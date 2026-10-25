In occasione delle festività di Ognissanti, il Castello Alfonsino – Forte a Mare rinnova il proprio appuntamento con il pubblico, proseguendo il programma di aperture e visite guidate nelle giornate dell’1 e 2 novembre.

Un’occasione per cittadini e visitatori di riscoprire uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi del patrimonio storico e culturale di Brindisi.

Affacciato sulle acque del porto e contraddistinto da un patrimonio architettonico di straordinario interesse, il complesso monumentale racconta secoli di storia, testimoniando il legame indissolubile tra la città, il mare e il suo sistema di fortificazioni.

Attraverso le visite guidate, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso alla scoperta degli ambienti, delle architetture e delle vicende storiche che hanno segnato la vita del Castello, in un’esperienza capace di coniugare storia, cultura e valorizzazione del patrimonio.

La partecipazione è subordinata alla prenotazione obbligatoria, da effettuare attraverso la piattaforma online www.pastpuglia.it.