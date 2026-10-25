Caffè Ausonia sarà il match sponsor della sesta partita di regular season Serie A2 tra la Valtur Brindisi ed Halley Campania Avellino Basket, in programma domenica 25 ottobre al PalaPentassuglia alle ore 20:45.

Gold sponsor della società biancoazzurra, è lo storico punto di ritrovo per cittadini, forestieri e turisti nel cuore del centro della città sin dal 1963. Un marchio di qualità assoluto per ogni tipo di produzione dolce e salata, riconosciuto su tutto il territorio, al sesto anno consecutivo ha rafforzato e rilanciato la partnership. Il brand Ausonia è presente sul pantaloncino della divisa di gara ufficiale, sulla sopramaglia di squadra e sui completi di gioco dell’intero settore giovanile in qualità di official partner e fornitore di tutte le leve Valtur Brindisi.

Prodotti rigorosamente artigianali dalle colazioni alla caffetteria, rosticceria tipica salentina fino alla pausa pranzo con tavola calda, insalate, piatti freddi e poi pasticceria, mignon, torte per ricorrenze, gelateria nel periodo estivo, aperitivi e un servizio a 360° ai propri clienti sia all’interno che all’esterno del locale tutti i giorni dalle 05:30 alle 20:30 e la domenica dalle 05:30 alle 14:00.

Big match al PalaPentassuglia tra la squadra di casa, in difficoltà dopo le tre vittorie consecutive a cui sono conseguite le ultime due sconfitte di fila in pochi giorni (sabato 17 vs Torino 81-85 e mercoledì 21 vs Rieti 70-63), e gli irpini a punteggio pieno in classifica con cinque vittorie ottenute in altrettanti incontri disputati. Le due squadre si sono affrontate in precampionato lo scorso 30 agosto a Ostuni in occasione della seconda edizione Valtur Cup, terminata sul punteggio di 68-79 (gara condizionata dalle assenze di Williams ed Esposito in casa brindisina).

La partita sarà trasmessa domenica 25 ottobre in diretta alle ore 20:45 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play; diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner Valtur Brindisi.

Le dichiarazioni del coach Valtur Brindisi, Nicola Brienza: “Siamo consapevoli di dover trovare delle nuove gerarchie, con le corrette spaziature in campo, minutaggi e responsabilità da condividere. Contro una squadra dall’elevata qualità come Avellino occorrerà performare per quaranta minuti. Con il supporto del nostro pubblico, numeroso e caloroso per l’importanza della gara in un momento di oggettiva difficoltà, dovremo dare il nostro meglio in campo”.

Note – El Ellis indisponibile per frattura del secondo dito della mano sinistra, Gabriele Miani e Andrea Cinciarini monitorati costantemente dallo staff medico-sanitario per problemi fisici legati alla schiena.

Diversi ex dell’incontro: Andrea Zerini, cinque stagioni consecutive dal 2011 al 2016 in biancoazzurro. Nella sua ultima annata, è stato capitano della Stella Del Sud, con cui nel 2011/12, ha conquistato la Coppa Italia di A2 e la promozione in Serie A; Luca Campogrande, a Brindisi nella stagione 2019/20 della finale di Coppa Italia raggiunta a Pesaro, a 12 minuti di media a partita; Blake Francis, lo scorso anno a Brindisi con cui ha disputato 23 partite di regular season realizzando 12.8 punti di media con il 55% da due, il 31% da due, il 76% ai liberi e 1.9 assist a gara.

Nel prepartita, l’inno d’Italia verrà interpretato ed eseguito da Loredana Di Summa in versione LIS, nella Lingua dei Segni Italiana. Un momento simbolico di forte identità collettiva tra persone sorde e udenti, volto all’inclusione e alla partecipazione più ampia e consapevole.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, domenica chiuso), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi