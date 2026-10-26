La Green Data Aurora Brindisi conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Domenica 25 ottobre, sul difficile parquet del Palazzetto dello Sport di Torre Santa Susanna, la squadra di Coach Cristina Laudisa ha superato la New Volley Torre per 3-0 (25-18, 25-12, 25-14) nella seconda giornata di Serie C, confermando la solidità e la maturità mostrate all’esordio.

Un campo tradizionalmente ostico, che ha rispettato la sua fama fin dal primo set. Gara in equilibrio tra le due squadre, con le brindisine brave a scavare con pazienza un vantaggio nella seconda metà del parziale e ad amministrarlo fino al 25-18.

Più netto il secondo set. Nonostante la partenza bruciante dell’Aurora sia stata vanificata dalla pronta reazione delle padrone di casa, le biancazzurre hanno poi ripreso il controllo del parziale, chiudendolo con autorità per 25-12.

Nel terzo set la New Volley Torre ha provato a riaprire la partita, ma le brindisine hanno risposto con concretezza e solidità, ribattendo colpo su colpo e indirizzando il set sui giusti binari fino al 25-14 finale.

Sei punti in due gare e la fiducia e la coesione che crescono partita dopo partita.

La Green Data Aurora Brindisi sarà di scena, nuovamente in trasferta, sabato 31 ottobre a Presicce-Acquarica, dove affronterà le padrone di casa dell’Astra Volley.