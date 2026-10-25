Ritorno alla vittoria dopo le ultime due sconfitte per la Valtur Brindisi che batte la capolista Avellino, infliggendole il primo kappaò stagionale alla sesta giornata di campionato. La squadra di coach Brienza fa la voce grossa raggiungendo un massimo vantaggio di +22 nel terzo quarto e, resistendo questa volta al rientro degli avversari fino al -6, da la spallata finale negli ultimi minuti per la meritata vittoria. MVP JaCorey Williams autore di una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi, 9 gli assist per Caroti e doppia cifra anche per Ray, Mastellari ed Esposito.

L’assenza di Cinciarini per problemi fisici legati alla schiena e il recupero in extremis di Miani, non in perfette condizioni fisiche, modificano il quintetto schierato da coach Brienza con Caroti-Ray-Fantoma-Esposito-Wiliams. Inizio di partita tambureggiante da parte della Valtur guidata da Caroti a segno con tre canestri di fila e il buon impatto sul match di Fantoma per il primo importante break di 20-5 dopo cinque minuti di gioco. La partita da ex di serata di Francis dura appena due minuti, costringendo coach Di Carlo a gestire le rotazioni in emergenza. La squadra irpina si affidando alla regia di Palumbo, a segno con due triple consecutive, per un contro break di 0-10 che riporta Avellino a contatto sul 22-17. L’ingresso in campo di Mastellari è subito molto produttivo con due canestri consecutivi dell’ala biancoazzurra a chiudere la frazione sul 27-19. Miani si sblocca al tiro al suo primo pallone toccato ma è ancora Palumbo, chirurgico dalla distanza, a guidare la riscossa dei biancoverdi (30-24 al 12’). Mastellari è on-fire e infila due triple una dopo l’altra per il nuovo vantaggio in doppia cifra Valtur sul 38-26 al 15’. La sfida si accende nella lotta tra i due centri americani Owens-Williams, il primo a segno da tre punti e il secondo in volo con una poderosa schiacciata. Lo stesso Owens commette il terzo fallo personale al 18’ ed è costretto a tornare anzitempo in panchina per un finale di primo tempo ad alta tensione agonistica chiuso sul punteggio di 51-37. Una tripla di Ray riapre la contesa al rientro in campo, cavalcando il momento positivo Valtur che allunga sul massimo vantaggio di +22 (59-37). Al rientro dal timeout, Avellino risponde con grande carattere e piazza un contro break di 9-23 trascinato da Mollura, in grande spolvero con 11 punti nel terzo quarto, che ricuce il gap al -8 di fine terzo quarto: 68-60. Esposito subisce un colpo alla spalla ed è costretto a tornare dolorante in panchina senza fare ritorno nell’ultimo periodo. Gli ospiti tornano a due possessi di svantaggio ed è Bolpin, con i suoi primi punti personali nel match, a dare ossigeno puro ai suoi. Williams attacca Owens, in campo con quattro falli personali, e i due canestri in fila riportano Brindisi in doppia cifra di vantaggio (77-65 al 34’). Il quinto fallo viene fischiato a 5:20” dal termine a decretare la fine dell’incontro per il centro americano. Williams fa e disfa ma Brindisi tira un grosso sospiro di sollievo nei minuti finali in cui Avellino non ha più la forza di rientrare a contatto e la Valtur può esultare al PalaPentassuglia.

Prossimo turno di campionato, l’anticipo del sabato sera 31 ottobre in trasferta sul campo di Mestre.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-HALLEY CAMPANIA AVELLINO BASKET: 83-70 (27-19, 51-37, 68-60, 83-70)

VALTUR BRINDISI: Ray 14 (2/5, 3/4, 3 r.), Caroti 7 (3/6, 0/6), Mastellari 13 (2/3, 3/3, 1 r.), Bolpin 5 (1/2, 1/2, 7 r.), Del Cadia 2 (1/1, 2 r.), Miani 6 (1/1, 1/2, 4 r.), Esposito 12 (1/2, 2/4, 7 r.), Fantoma 6 (1/1, 1/4), Williams 20 (8/11, 11 r.), Errico ne, De Cesare ne, Thioye ne. All. Brienza.

HALLEY CAMPANIA AVELLINO BASKET: Francis 2 (1/1, 0/1), Dell’Agnello 6 (2/9, 0/2, 6 r.), Fresno 15 (6/12, 1/2, 1 r.), Owens 12 (2/2, 2/2, 5 r.), Palumbo 13 (1/7, 3/6, 3 r.), Zerini 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Mollura 15 (2/7, 3/7, 1 r.), Serpilli 5 (2/2, 1 r.), Zuccardi ne, Campogrande ne. All. Di Carlo.

ARBITRI: Boscolo – Bartolini – Mammola.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 12/19, Avellino 11/12. Perc. tiro: Brindisi 30/56 (11/25 da tre, ro 6, rd 30), Avellino 25/66 (9/22 da tre, ro 10, rd 24).