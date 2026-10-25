Una Olio Pantaleo Fasano in grande formato trasferta sbanca il Sanbàpolis, superando la Itas Trentino al tie-break (2-3) e portando a casa due punti d’oro. Per le ragazze di coach Paolo Totero si tratta del secondo successo consecutivo al quinto set, un risultato pesante che sfata finalmente il tabù del tie-break, rimasto indigesto nelle primissime uscite di questo avvio di stagione.

Il match: l’avvio pugliese e la reazione trentina

La gara inizia nel migliore dei modi per la formazione fasanese. Le pugliesi entrano in campo con l’atteggiamento giusto, aggredendo il match e mettendo subito alle corde le padrone di casa con una pressione costante (0-2 nel computo dei set). Quando la partita sembrava incanalata sui binari ospiti, l’Itas Trentino reagisce: complice un calo di tensione della Pantaleo e i cambi azzeccati da coach Alessandro Beltrami, le gialloblù ritrovano fluidità al centro della rete e cambiano l’inerzia della sfida, rimettendo il punteggio in parità (2-2).

Nel decisivo quinto set, però, la rimonta trentina si ferma sul più bello. L’Olio Pantaleo Fasano si dimostra più cinica, precisa e lucida nelle fasi clou, andando a chiudere l’incontro sul definitivo 11-15. A pesare sull’economia del match in casa Itas sono stati soprattutto i 31 errori complessivi commessi nell’arco dei cinque parziali.

Le protagoniste sul rettangolo di gioco

A livello individuale, la metà campo pugliese ha beneficiato di una prestazione maiuscola dell’opposta Piia Korhonen, top scorer dell’incontro con 19 palloni a terra. Prestazione di altissimo livello anche per la schiacciatrice e vicecapitana Candela Sol Salinas, eletta MVP del match grazie a un bottino di 17 punti e a una presenza costante nei momenti decisivi. In casa Itas Trentino spicca la prova al centro di Arianna Bovolenta, autrice di 15 punti con il 55% in attacco e ben 4 muri personali.

Le voci dal campo

Paolo Totero (Coach Olio Pantaleo Fasano):

“È una vittoria importante, due punti molto preziosi per aver portato a casa il primo tie-break stagionale contro una squadra difficile da affrontare. Sicuramente non era scontato vincere, però siamo entrati molto bene in campo nei primi due set mettendo in grande difficoltà Trento. A partire dal terzo parziale loro sono cresciute mentre noi siamo calati, soprattutto al servizio e in attacco, commettendo troppi errori gratuiti. Resta la soddisfazione per una vittoria importantissima che ci spinge a lavorare al meglio, come stiamo comunque già facendo”.

Candela Sol Salinas (Schiacciatrice e MVP del match):

“È stata una partita un po’ altalenante. Siamo partite molto bene portandoci sul 2-0, poi loro hanno cambiato qualcosa e noi abbiamo fatto più fatica, perdendo il terzo e il quarto set. Sono contenta che siamo riuscite a vincere al tie-break, ma dobbiamo pensare di più a noi stesse e continuare a lavorare per mantenere il nostro livello durante tutta la partita. Sono felice per questo premio di MVP, anche se credo non sia stata la mia migliore partita. Resta comunque una bella soddisfazione personale che dedico alla squadra, che mi sostiene sempre, e alla mia famiglia che mi è vicina nonostante la lontananza”.

IL TABELLINO

ITAS TRENTINO – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 2-3

(23-25, 23-25, 25-21, 25-17, 11-15)

* ITAS TRENTINO: Pamio 13, Bovolenta 15, Monza, Susio 15, Sismondi 2, Frelih 10, Laporta (L), Ristori Tomberli 13, Colombo 7, Rizzieri 1, Galbero, Iob, Fondriest, Luchi. All. Beltrami.

* OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Caneva 10, Turco 3, Salinas 17, Salvatori 10, Korhonen 19, Pozzoni 4, Vittorio (L), Favaretto 3, Bulovic 2, Lavagnino 1, Da Pos 1, Bondavalli (L) 1, Maiorano. All. Totero.