Torna alla vittoria la Junior Fasano, e lo fa superando per 25-33 al PalaChiarbola il Trieste al termine di una prestazione decisamente convincente.

I biancazzurri partono bene, andando subito sullo 0-2, vengono raggiunti sul 3-3 al 6’ (unica parità del match), ma poi, gradualmente, allungano grazie ad un’ottima difesa guidata da un solido Alessandro Leban tra i pali, seguita da una grande efficacia negli attacchi in prima fase. Al 15’ gli ospiti sono, infatti, sul +3 (4-7), al 19’ sul +4 (6-10), al 22’ sul +5 (7-12), con il break di 4-0 a cavallo tra le due frazioni (da 10-14 a 10-18) che indirizza definitivamente l’incontro.

I biancorossi di casa, al 33’, trovano il goal dell’11-18 dopo 8’ di astinenza, ma non mettono mai realmente in difficoltà la compagine pugliese, che al 35’ si ritrova sul +9 (11-20), gap che viene lungamente gestito nel corso della ripresa (17-26 al 47’, 21-30 al 54’). Il team giuliano non riesce mai ad andare, invece, oltre il -7 (16-23 al 43’, 21-28 al 51’), finendo addirittura sotto di 10 al 57’ (22-32). I minuti conclusivi fissano poi il risultato sul 25-33 della sirena, punteggio che restituisce serenità alla Junior in attesa della seconda trasferta consecutiva, in programma sabato prossimo in casa della Metelli Cologne.

“Sono molto felice per i ragazzi – dichiara il tecnico Vito Fovio – perché so quanto stanno soffrendo di questa situazione e quanto vogliono uscirne. Oggi, forse per la prima volta dall’inizio della stagione, ho visto in campo il giusto spirito di squadra, quella voglia di lottare l’uno per l’altro che ci deve contraddistinguere sempre, come accaduto in passato. In ogni caso non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni adesso, però continuo a ribadire che questo gruppo ha grandissime potenzialità e spero lo dimostrino come accaduto stasera contro il Trieste, nella consapevolezza che non abbiamo ancora fatto nulla”.

Tabellino

Trieste – Junior Fasano 25-33 (10-17 p.t.)

Trieste: Garcia Giugno, Postogna, Giorgi, Mazzarol, Midtun 4, Urbaz 2, Parisato, Lo Duca, Andreotta, Pauloni 5, Ceccardi 6, Giorgi, Rodrigues De Matos Santos 1, Sandrin 4, Scorzato, Gadek 3, Udavenia. All.: Boris Lisica.

Junior Fasano: Rossa, G. Somma 3, Neglia 1, Leban, D. Somma 2, Dello Vicario Giacinti 1, Lupo Timini 1, Capozzoli 1, Yousefinezhad 3, Beorlegui 5, Marrochi 5, Troulos 3, Codina Vivanco 8. All. Vito Fovio.

Arbitri: Simone Prandi-Stefano Pipitone.

Risultati dell’8° turno: Proger Cassano Magnago-Metelli Cologne 31-29, Salumificio Riva Molteno-Raimond Sassari 19-33, Pressano-Orlando Haenna 32-21, Conversano-Publiesse Chiaravalle 30-28, Black Devils Meran Alperia-Macagi Cingoli 37-30, Trieste-Junior Fasano 25-33, SSV Bozen Loacker Volksbank-Teamnetwork Albatro Siracusa 33-31

Classifica: Raimond Sassari* e Pressano 13, SSV Bozen Loacker Volksbank 12, Proger Cassano Magnago* 10, Conversano*, Teamnetwork Albatro Siracusa, Black Devils Meran Alperia e Metelli Cologne 8, Publiesse Chiaravalle 7, Junior Fasano* 6, Macagi Cingoli 5, Trieste e Salumificio Riva Molteno 4, Orlando Haenna 2.

*Una partita da recuperare.

Prossimo turno (31/10): Teamnetwork Albatro Siracusa-Proger Cassano Magnago, Metelli Cologne-Junior Fasano (16.30), Publiesse Chiaravalle-Salumificio Riva Molteno, Macagi Cingoli-SSV Bozen Loacker Volksbank, Orlando Haenna-Conversano, Pressano-Trieste, Raimond Sassari-Black Devils Meran Alperia.