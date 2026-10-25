Il Brindisi continua la sua corsa e conquista a Bisceglie la quinta vittoria consecutiva. Il successo porta la squadra di Taurino al quarto posto, a sole tre lunghezze dalla Virtus Francavilla, che ha battuto il Manfredonia. A decidere la gara sono un eurogol di Sosa al 3’ e il colpo di testa di Barbero al 72’, arrivato nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa.

L’avvio è subito favorevole ai biancazzurri: Sosa trova spazio al limite e con una conclusione di controbalzo centra l’incrocio dei pali. Il Bisceglie prova a reagire e al 13’ Lopez si presenta davanti a Giardino, ma non riesce a controllare il pallone. Il Brindisi sfiora il raddoppio in più occasioni: al 23’ Galiano salva in uscita su Sosa, mentre al 25’ Carretta calcia alto da posizione defilata dopo una bella combinazione con K. Sanchez. Poco dopo, Zenelaj manda fuori di un soffio su cross di Alboni.

Nella ripresa il Bisceglie aumenta la pressione e al 69’ Lopez impegna Giardino con una conclusione incrociata. Tre minuti più tardi, però, il Brindisi colpisce: Sosa lancia Carretta, che mette al centro per Barbero, bravo a indirizzare di testa il pallone nell’angolino per lo 0-2.

Nel finale i padroni di casa cercano di riaprire la partita, ma il Brindisi difende il vantaggio. All’87’ Lopez ha una grande occasione da pochi passi, senza riuscire a concludere, mentre Giardino respinge con i pugni sul successivo calcio d’angolo.

Serie D, girone H: risultati e classifica dopo la 9ª giornata

Melfi-Palmese=2-2

Ebolitana-Gravina=2-2

Francavilla-Real Forio=2-1

Ischia-Martina=1-1

Nardò-Fidelis Andria=1-3

Nocerina-Gladiator=1-2

Real Aversa-Turris=1-1

Virtus Francavilla-Manfredonia=2-0

Bisceglie-Brindisi=0-2

La classifica

Virtus Francavilla 21 punti

Martina, Turris 19

Brindisi 18

Bisceglie 15

Gravina, Manfredonia 14

Nocerina, Fidelis Andria 13

Gladiator, Real Aversa=12

Palmese 11

Ebolitana 9

Francavilla, Melfi 8

Real Forio 7

Ischia 6