Cinque vittorie in altrettante gare per la neopromossa di coach Olive. Dopo un primo tempo equilibratissimo, i padroni di casa cambiano marcia nel terzo quarto e conquistano altri due punti pesantissimi. Fouce incontenibile con 35 punti.

ROSSOTONO NEW VIRTUS MESAGNE – ERBE NOBILI BASKET CORATO 91-74

Parziali: 17-21, 43-43, 67-57

📋 TABELLINI

ROSSOTONO NEW VIRTUS MESAGNE (91): Ani 12, Idrissou 4, Montanile 6, Aliluiko n.e., Arnaldo 8, Fouce Romani 35, Karabets 0, Ponziani 13, Colella n.e., Giuri 8, Coppola 5, Bangu Mbenza 0.

All. Davide Olive.

ERBE NOBILI BASKET CORATO (74): Todisco n.e., Marchet 11, Rapini 10, Torrigiani 9, Ortolà 0, D’Agnano 12, Grassi n.e., Mrkaic 0, Braga 2, Boccasavia 13, Hoeve 15, Da Rin De Lorenzo 2.

Cinque su cinque. La Rossotono New Virtus Mesagne continua a stupire e, davanti al proprio pubblico, supera l’Erbe Nobili Basket Corato per 91-74, confermando un avvio di campionato semplicemente straordinario. Ma il punteggio finale non racconta fino in fondo le difficoltà incontrate dai padroni di casa, costretti a inseguire a lungo un Corato aggressivo, veloce e determinato a interrompere la striscia vincente dei messapici.

Mesagne fatica inizialmente a trovare continuità nel gioco interno. Ponziani deve fare i conti con i numerosi contatti sotto canestro e con l’attenta marcatura di Torrigiani, che ne limita l’efficacia offensiva.

A tenere a galla i padroni di casa ci pensa uno straordinario Juan Bautista Fouce Romani.

Gli ospiti chiudono avanti il primo quarto sul 21-17, ma nella seconda frazione la Virtus risponde colpo su colpo. Ne nasce un confronto spettacolare, giocato punto a punto, con entrambe le squadre capaci di esprimere un basket intenso e piacevole. All’intervallo lungo il tabellone fotografa perfettamente l’equilibrio: 43-43.

Il terzo quarto cambia completamente il volto della gara. Coach Davide Olive interviene sugli equilibri offensivi e trova la chiave per liberare Ponziani dalla pressione della difesa avversaria.

Le ottime letture sui tagli backdoor permettono al lungo mesagnese di ricevere ripetutamente il pallone in prossimità del ferro, spesso senza marcatura. È la svolta personale di Ponziani, che si lascia alle spalle un primo tempo opaco e diventa uno dei protagonisti della fuga rossoblù. Il parziale di 24-14 della terza frazione vale il primo vero strappo della serata: 67-57 per Mesagne a dieci minuti dalla sirena.

Corato prova a reagire, ma Mesagne non concede più spazio alla rimonta. I padroni di casa controllano gli ultimi minuti, allungano ulteriormente e chiudono con un convincente 91-74.