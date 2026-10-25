Giovanni Urso, 21 anni, laureato in Scienze politiche, è il primo segretario cittadino dei Giovani Democratici di Ceglie Messapica. La sua elezione è avvenuta al termine del congresso costitutivo del circolo, che si è svolto sabato 24 ottobre negli spazi di Mac900.

All’incontro hanno partecipato esponenti regionali e provinciali dei Giovani Democratici, insieme ai vertici nazionali, presenti in sala o collegati online. Sono intervenuti anche rappresentanti del Partito Democratico e delle istituzioni, tra cui il segretario provinciale del PD Francesco Rogoli, il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli e la vicepresidente della VI Commissione Isabella Lettori.

La segretaria nazionale dei GD, Virginia Libero, ha inviato un messaggio al congresso. Sono intervenuti anche Paky Tiani, responsabile nazionale dell’organizzazione, e Ludovica Gentile, responsabile nazionale per economia, finanza e impresa. La segretaria regionale pugliese Isanna Maldarizzi ha richiamato le parole di don Tonino Bello e il suo invito ai giovani a essere coraggiosi e a non lasciarsi frenare dal cinismo. Giulio Raganato, presidente dell’Assemblea regionale dei GD Puglia, ha esortato i giovani a impegnarsi contro le ingiustizie.

Il congresso, dedicato al tema “Perché parlare di futuro, se il futuro non appartiene alla Comunità?”, ha ospitato la relazione della segretaria provinciale Enrica Sconosciuto e gli interventi di Vito Urso, che ha coordinato l’organizzazione dell’iniziativa insieme al segretario cittadino del PD Maurizio Semeraro.

Sconosciuto ha sottolineato la necessità di creare condizioni che permettano ai giovani di restare nella propria comunità per scelta, senza dover rinunciare alle proprie aspirazioni. Vito Urso ha descritto il circolo come uno spazio di partecipazione e impegno, fondato sui valori dell’uguaglianza, della giustizia sociale e della tutela dei diritti.

Nel suo primo intervento da segretario, Giovanni Urso ha detto di voler fare del circolo «uno spazio libero e di attivismo autentico» per ragazze e ragazzi di Ceglie, dove discutere le idee e costruire proposte per la città. Ha inoltre richiamato il valore della conoscenza della storia, indicando piazze e scuole come luoghi da cui far partire il futuro della comunità.

Insieme a Urso è stata eletta presidente dell’assemblea del circolo Valentina Semeraro. La segreteria e il direttivo sono composti da Emanuele Cito, vicesegretario, Grazia Lerna, Miriana Urgesi, Vito Gigliola, Sara Pepe e Giuseppe Golizia.