Il mondo della pallavolo pugliese piange Gisela Verónica Scialacomo, ex giocatrice e allenatrice, scomparsa oggi. Aveva 46 anni. A darne notizia è stata la famiglia del Brindisi Volley, che l’ha ricordata come una presenza preziosa della società, una donna dal «sorriso instancabile» e dal «cuore enorme».

La società si è stretta attorno al marito Diego Tateo e alla figlia Viola, condividendo il dolore per una perdita che lascia un grande vuoto nella famiglia sportiva brindisina. «Ciao Gisela, sarai per sempre con noi», il saluto del club.

Nata a Paraná, in Argentina, il 17 febbraio 1980, Scialacomo aveva costruito in Puglia gran parte della propria vita sportiva. Schiacciatrice, aveva iniziato a giocare a pallavolo da bambina e, arrivata in Italia, aveva militato in diverse squadre tra Serie B1 e B2, oltre a disputare un’esperienza in Serie A1 a Cosenza. Nel suo percorso aveva vestito, tra le altre, le maglie di Amatori Brindisi, Volley Massafra, Volley Salerno, Pallavolo Taranto e Skylo San Pietro Vernotico.

A Brindisi era stata protagonista con la Pallavolo 80, contribuendo alla promozione dalla Serie C alla B2. Dopo aver lasciato il campo, aveva continuato a dedicarsi alla pallavolo come allenatrice, portando la sua esperienza e la sua grinta al servizio delle giovani atlete.

Nella stagione in corso era una figura centrale dello staff dell’ASD Brindisi Volley: affiancava il tecnico della prima squadra e seguiva le formazioni femminili Under 14 e Under 15. Solo poche settimane fa la società l’aveva presentata come un «pilastro» della propria famiglia, sottolineandone la passione e la «garra» che sapeva trasmettere alle atlete.

Il cordoglio è arrivato anche dalla FIPAV Puglia. Il presidente Paolo Indiveri, il Consiglio regionale e l’intero movimento pallavolistico pugliese hanno ricordato il suo percorso da atleta e allenatrice, compreso il ruolo di vice allenatrice della Selezione regionale femminile. «La sua passione, l’impegno e la dedizione» — si legge nel messaggio — hanno accompagnato tante giovani atlete nel loro cammino sportivo.

A Diego e Viola, ai suoi cari, alla società e a tutte le persone che hanno condiviso con lei il percorso umano e sportivo, si unisce il cordoglio della redazione di brundisium.net.