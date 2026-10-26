Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi sono intervenute questa mattina sulla SS7, all’altezza dello svincolo Mesagne Ovest, per un incendio che ha coinvolto un camion carico di rifiuti.
I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.
Ott 26, 2026 Posted news
Camion carico di rifiuti in fiamme sulla SS7, intervento dei vigili del fuoco
Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi sono intervenute questa mattina sulla SS7, all’altezza dello svincolo Mesagne Ovest, per un incendio che ha coinvolto un camion carico di rifiuti.