October 26, 2026
Ott 26, 2026    Posted by    news

Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi sono intervenute questa mattina sulla SS7, all’altezza dello svincolo Mesagne Ovest, per un incendio che ha coinvolto un camion carico di rifiuti.
I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

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