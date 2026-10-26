La passione per la musica non ha età e può trasformarsi in una straordinaria esperienza di crescita personale. È questa la filosofia di Lab Creation, realtà attiva nel cuore del centro storico di Mesagne, che invita bambini, ragazzi e adulti a intraprendere un percorso musicale all’insegna della creatività, del divertimento e dell’apprendimento.

Che si tratti di prendere in mano una chitarra per la prima volta o di lasciarsi guidare dalle emozioni attraverso i tasti di un pianoforte, Lab Creation propone corsi pensati per accompagnare ogni allievo secondo le proprie esigenze e il proprio livello di preparazione. L’obiettivo non è soltanto imparare una tecnica o leggere uno spartito, ma vivere la musica come strumento di espressione, condivisione e crescita personale. I percorsi formativi sono rivolti sia ai principianti assoluti sia a chi desidera perfezionare le proprie capacità. Le lezioni vengono costruite su misura, valorizzando gusti, passioni e obiettivi individuali degli studenti. Un’attenzione particolare è riservata alla possibilità di imparare attraverso i brani e i generi musicali più amati, rendendo l’esperienza coinvolgente e stimolante fin dalle prime lezioni.

Per consentire a tutti di conoscere da vicino la propria proposta didattica e incontrare gli insegnanti, Lab Creation offre inoltre una lezione d’ingresso gratuita, senza alcun obbligo di iscrizione. Un’opportunità per avvicinarsi al mondo della musica in un ambiente accogliente e dinamico, sperimentando direttamente l’atmosfera della scuola e il metodo di insegnamento. I posti disponibili per la lezione gratuita sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 0060788 oppure recarsi direttamente presso la sede di Lab Creation a Mesagne, nel centro storico cittadino, per iniziare un viaggio musicale fatto di passione, scoperta e nuove emozioni.

Associazione MusicArte