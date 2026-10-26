Le due pizzerie brindisine confermano i Due Spicchi nella guida “Pizzerie d’Italia” del Gambero Rosso, consolidando il proprio percorso tra tradizione, ricerca e innovazione.

Brindisi si conferma protagonista nel panorama della pizza di qualità. Anche nell’edizione 2027 della guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, Pizzeria Brunda e Romano Artigiani del Gusto 1983 ottengono la riconferma dei Due Spicchi, un riconoscimento che premia la qualità della proposta gastronomica, la cura degli ambienti e l’attenzione riservata ai clienti.

Due realtà diverse per storia e identità, accomunate dalla passione per la pizza e dalla capacità di coniugare tradizione artigianale, ricerca e nuove interpretazioni gastronomiche.

Queste le due egregie recensioni della prestigiosa guida:

Pizzeria Brunda

In piazza Dante, nel cuore di Brindisi e negli spazi che un tempo ospitavano l’antico Teatro Goldoni, Pizzeria Brunda trova posto in un locale dall’anima conviviale, capace di unire l’immediatezza della pizzeria all’atmosfera informale di un pub.

Gli ambienti sono ampi e accoglienti, con una grande sala che invita alla sosta e alla condivisione. Prima della pizza vale la pena dare uno sguardo alla proposta defgli antipasti, che raccoglie alcuni classici della tradizione locale, tra polpette, fritti, taglieri e friselle, pensati per accompagnare il momento dell’aperitivo o aprire il pasto.

Al centro dell’offerta resta però il lavoro di Nico Taveri, che firma una pizza di chiara ispirazione napoletana. L’impasto, dall’elevata idratazione, dà vita a un disco leggero, ben sviluppato negli aromi e piacevolmente digeribile.

In menu si segnale la Marinara by Brunda e Terra Mia, una pizza vegana con crema di patate, porcini, mandorle tostate, pomodorini confit e polvere di olive.

Completa l’esperienza una selezione di birre e vini del territorio, accompagnata da un servizio puntuale e dinamico.

Romano Artigiani del Gusto 1983

Nata nel 1983 come forneria di famiglia, questa insegna è oggi nelle mani dei fratelli Christian, Sonia e Marco Romano, che hanno saputo coniugare tradizione e ricerca. In posizione strategica lungo la statale tra Bari e Lecce, propone una pizza con impasti a lunga maturazione, molto leggeri.

La proposta spazia dalla classica napoletana alla contemporanea, con incursioni in preparazioni come pizza al vapore, alla pala, bao, babà e cornetto salato.

Da provare e da accompagnare a un ottimo calice di rosato la pizza Vellutata di Zucca con crema di zucca, pancetta, cipolla rossa di Tropea, il gorgonzola, fior di latte di Alberobello, rucola, noci e semi di papavero.

Grande attenzione alle materie prime, con ingredienti selezionati e prodotti dell’agro circostante che valorizzano il territorio e la stagionalità.

Completano l’esperienza una valida selezione di vini, birre e drink in abbinamento e un servizio giovane, professionale e attento.

Due riconferme che danno valore alla gastronomia brindisina

La presenza di Brunda e Romano Artigiani del Gusto nella guida del Gambero Rosso testimonia la vitalità della scena gastronomica brindisina e la capacità delle attività locali di investire nella qualità.

Le due pizzerie seguono percorsi differenti: da una parte la proposta napoletana di Nico Taveri, costruita attorno alla leggerezza dell’impasto e alla convivialità; dall’altra la storia familiare di Romano Artigiani del Gusto, che affianca alla tradizione una costante ricerca di nuove preparazioni. Una tradizione che, in questo periodo, ha svelato un nuovo degno erede in Stefano, figlio di Christian, oramai curatore principe della pizzeria.

Due interpretazioni della pizza, accomunate dalla stessa attenzione al prodotto e dalla volontà di crescere. Un risultato che dà lustro a Brindisi e valorizza il lavoro quotidiano di chi contribuisce a rendere la città un punto di riferimento per gli appassionati della buona tavola.