Una nuova stagione di lettura, scoperta e partecipazione culturale si prepara a entrare nel vivo. La Taberna Libraria di Latiano lancia la XVI edizione di “Adotta un Esordiente”, il concorso letterario dedicato alle opere prime di autori esordienti nel panorama editoriale nazionale e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Un progetto che, edizione dopo edizione, ha consolidato la propria identità, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa e affidando proprio ai giovani il compito di diventare protagonisti attivi della scoperta di nuovi talenti letterari. Un percorso che unisce il lavoro di selezione dei professionisti del settore alla sensibilità e alla capacità di giudizio delle nuove generazioni, chiamate a scegliere il libro vincitore attraverso una partecipazione consapevole e diretta.

Anche per l’anno scolastico 2026/2027, la macchina organizzativa della kermesse è al lavoro per dare vita a una nuova edizione ricca di stimoli e opportunità. Tra le novità più significative spicca l’arricchimento della Commissione esaminatrice con il partenariato del Circolo LaAV, sede locale di “LaAV – Letture ad Alta Voce” di Francavilla Fontana, una realtà che condivide la centralità della lettura come strumento di crescita, incontro e diffusione della cultura, una collaborazione alla quale si aggiunge anche il patrocinio dell’organizzazione “Borghi della lettura”.

La Commissione, composta da professionisti e operatori culturali, svolge un ruolo fondamentale nella fase preliminare del concorso. Spetta infatti ai suoi componenti esaminare le opere prime di scrittori esordienti italiani, proposte dalle case editrici oppure segnalate dagli stessi membri, per individuare i tre titoli che comporranno la cosiddetta “terna finalista”. Saranno poi gli studenti delle scuole partecipanti, nella loro veste di giurati, a decretare con il proprio voto il vincitore, attraverso l’ormai consolidata modalità telematica.

Il primo appuntamento da segnare in calendario è fissato per il 30 novembre 2026, data in cui sarà proclamata la terna finalista della XVI edizione. A svelare i tre libri che si contenderanno la vittoria sarà un’ospite d’eccezione: Tiziana Ferrario, giornalista Rai, volto autorevole del giornalismo italiano, che accompagnerà uno dei momenti più attesi di questa nuova stagione letteraria e che presenterà il suo nuovissimo libro “La voglia di andarsene. I figli all’estero, il grande male dell’Italia”

Nel frattempo, cresce l’interesse delle istituzioni scolastiche verso un’iniziativa che pone i ragazzi al centro di un’esperienza formativa capace di superare i confini della tradizionale attività didattica. Sono già cinque le scuole che hanno aderito alla XVI edizione, confermando l’attenzione verso una proposta che coniuga educazione alla lettura, spirito critico e partecipazione: il Liceo “Palumbo” ed il Liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi, l’ITET “Calò”, il Liceo “Ribezzo” ed il Liceo “Lilla” di FrancavilIa Fontana.

Le adesioni restano aperte: c’è ancora tempo, per le scuole secondarie di secondo grado interessate a prendere parte al concorso e a coinvolgere i propri studenti in un’esperienza che li vedrà lettori, valutatori e protagonisti di una scelta culturale. Le scuole che desiderano aderire alla XVI edizione possono ancora manifestare il proprio interesse contattando la Taberna Libraria al numero 3497185690 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail tabernalibraria@libero.it

La sfida è aperta: tre libri, tre autori esordienti e tanti giovani lettori pronti a scegliere la storia capace di lasciare il segno.