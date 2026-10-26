L’incontro, che si terrà mercoledì 28 ottobre, presso Palazzo Nervegna – Aula Gino Strada con inizio alle ore 11.30, si inserisce nella Linea Regionale Punti Cardinali per promuovere l’orientamento al lavoro, la formazione e l’autoimprenditorialità, per scoprire le opportunità attuali e future col fine di costruire competenze, sviluppare idee e trasformarle in concrete opportunità professionali.

L’evento prevede due momenti. Il primo, uno sportello informativo finalizzato a fornire informazioni e orientamento in merito alle opportunità formative, con particolare riferimento ai percorsi di formazione professionale; di orientamento e sviluppo delle competenze; con particolare attenzione alle possibilità di trasformare competenze e idee in nuovi percorsi professionali.

Lo sportello consentirà inoltre di presentare le finalità e le attività del progetto, favorendo il coinvolgimento diretto dei partecipanti.

Il secondo step, sarà incentrato sul convegno dal titolo: “Puglia Attrattiva – Mare a Sinistra: competenze, formazione, autoimprenditorialità e opportunità professionali per lo sviluppo del territorio”.

Particolare rilievo sarà dato alla presentazione di “case history” e testimonianze concrete, attraverso il coinvolgimento di imprese, professionisti, giovani imprenditori offrendo ai partecipanti esempi concreti. Il confronto tra imprese, enti di formazione e testimonianze imprenditoriali consentirà inoltre di favorire una maggiore conoscenza dei fabbisogni del mercato e delle competenze necessarie per accedervi, creando un momento di dialogo tra domanda e offerta di lavoro, formazione e iniziativa imprenditoriale.

Interverranno il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, il direttore del CAT Confesercenti Brindisi, Antonio D’Amore, e l’Orientatrice CAT Brindisi srl, Stefania Maria Semeraro. Previste le testimonianze e le esperienze concrete di imprese, professionisti e giovani imprenditori con Prato di Prato Pierpaolo, Artedigitale Agency, Must Have di Mangia Erika, Brindeasy Solutions srls, Digei By Roger, CEF scuola e la Locanda del Porto.