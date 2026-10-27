L’attenzione al decoro e al rispetto dei luoghi, la sensibilità all’accoglienza delle persone in una ricorrenza particolarmente sentita dalla cittadinanza sono alla base dei lavori, che in queste ore interessano i cimiteri di Brindisi e Tuturano, perché la giornata della Commemorazione dei Defunti si svolge senza intoppi.

In previsione della maggiore affluenza di visitatori nei camposanti nei giorni, che precedono e accompagnano la ricorrenza, l’assessore ai Servizi cimiteriali, Cosimo Elmo segue le attività organizzative tese a favorire il decoro, la pulizia e la fruibilità delle aree cimiteriali. “Particolare attenzione è rivolta alla cura degli spazi comuni, dei percorsi pedonali e delle aree di accesso, affinché i cittadini possano rendere visita ai propri cari in un ambiente ordinato, dignitoso e accogliente – ha detto l’assessore Elmo -. Inoltre, l’organizzazione dei servizi terrà in conto le esigenze legate alla sicurezza e alla gestione dei flussi di persone. Anche quest’anno – ha proseguito –, presso il cimitero di Brindisi, sarà attivato un servizio navetta per agevolare gli spostamenti all’interno dell’area cimiteriale delle persone anziane e delle persone con disabilità, facilitando il raggiungimento dei luoghi di sepoltura dei loro cari”.

Nelle prossime ore saranno rese note le informazioni circa gli orari di apertura, i servizi disponibili e le giornate in cui essi saranno in vigore. “Sento di rivolgere all’intera cittadinanza un invito alla collaborazione – ha concluso l’assessore Elmo -. Sono impegno collettivo il mantenimento del decoro degli spazi cimiteriali e il rispetto dei luoghi, che invitano tutti alla memoria ed al raccoglimento”.