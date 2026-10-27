Solidarietà, attenzione alla salute e tutela dei più giovani: sono questi i valori che hanno guidato tre service realizzati dal Lions Club di San Vito dei Normanni, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto alla comunità e rispondere a esigenze sociali diverse, ma ugualmente importanti.

Dalla raccolta degli occhiali usati al sostegno delle famiglie in difficoltà, fino alla prevenzione del bullismo nelle scuole, le iniziative testimoniano l’impegno del Club nel promuovere una cultura del servizio, della condivisione e della responsabilità sociale.

Tre interventi distinti, uniti da un unico filo conduttore: trasformare la solidarietà in azioni concrete, capaci di migliorare la vita delle persone e rafforzare il senso di comunità.

Duecento paia di occhiali usati: un gesto che restituisce opportunità

Il primo service riguarda la raccolta degli occhiali usati, nell’ambito del programma Lions dedicato al recupero e al riciclaggio degli ausili visivi.

Grazie alla collaborazione con il dott. Francesco Fumarola, socio del Club e titolare di Visual Company a San Vito dei Normanni, sono stati raccolti 200 paia di occhiali usati, che saranno avviati al circuito di recupero previsto dal programma Lions.

Un risultato significativo, che dimostra come un gesto semplice possa trasformarsi in un’opportunità per chi incontra difficoltà nell’accesso a un adeguato supporto visivo.

Gli occhiali non più utilizzati, infatti, possono avere una seconda vita e contribuire ad aiutare persone che non dispongono delle risorse necessarie per procurarsi quelli di cui hanno bisogno. Vedere bene significa poter studiare, lavorare e affrontare le attività quotidiane con maggiore autonomia e sicurezza.

Il Club rivolge un sentito ringraziamento al dott. Francesco Fumarola per la disponibilità e la collaborazione, oltre che per aver messo a disposizione la propria attività quale punto di raccolta, favorendo la partecipazione dei cittadini.

Indumenti e giochi alla Caritas: la solidarietà che si condivide

Il secondo service è stato realizzato in collaborazione con la Caritas cittadina di San Vito dei Normanni, alla quale sono stati consegnati indumenti e giochi raccolti grazie alla partecipazione e alla generosità di chi ha scelto di contribuire all’iniziativa.

Un gesto di attenzione verso le persone e le famiglie che vivono situazioni di difficoltà, ma anche un invito a riscoprire il valore della condivisione e del riuso.

Un indumento ancora in buono stato o un gioco che non viene più utilizzato possono diventare una risorsa preziosa per qualcun altro. È questo il significato più profondo dell’iniziativa: dare nuova vita agli oggetti e, nello stesso tempo, offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

La collaborazione con la Caritas cittadina conferma l’importanza di fare rete con le realtà che operano quotidianamente sul territorio, intercettando i bisogni delle persone e promuovendo una solidarietà vicina, concreta e capace di generare valore.

Otto cassette per contrastare il bullismo: dare voce a bambini e ragazzi

Particolare attenzione è stata riservata al mondo della scuola con il terzo service, dedicato alla prevenzione del bullismo e alla promozione dell’ascolto tra gli studenti.

Il 12 ottobre, il Lions Club di San Vito dei Normanni ha consegnato otto cassette postali al Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, diretto dal professor Graziano Palma. Le cassette sono destinate a offrire agli alunni uno strumento attraverso il quale segnalare episodi di bullismo e situazioni di disagio.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che non sempre è facile per un ragazzo raccontare apertamente di essere vittima di prevaricazioni o di aver assistito a comportamenti offensivi nei confronti di un compagno. La paura, la vergogna o il timore di non essere compresi possono impedire a molti giovani di chiedere aiuto.

Mettere a disposizione un canale aggiuntivo per le segnalazioni significa incoraggiare i bambini e ragazzi a non rimanere in silenzio e ricordare loro che chiedere aiuto è un atto di coraggio.

Le cassette rappresentano uno strumento concreto, il cui valore sarà accompagnato dall’ascolto e dall’attenzione degli adulti di riferimento. La prevenzione del bullismo richiede infatti un impegno condiviso tra scuola, famiglie, istituzioni e associazioni, affinché ogni studente possa sentirsi accolto, rispettato e protetto.

Un’iniziativa che sottolinea il ruolo fondamentale dell’educazione al rispetto, dell’empatia e della responsabilità, contribuendo a promuovere un ambiente scolastico più sereno e inclusivo.

Tre service, una sola missione: essere al servizio degli altri

Tre iniziative diverse, tre ambiti d’intervento e un unico obiettivo: essere vicini alla comunità.

La raccolta degli occhiali usati, la consegna di indumenti e giochi alla Caritas cittadina e la donazione delle cassette per la prevenzione del bullismo raccontano un impegno che abbraccia la salute, la solidarietà sociale e il benessere delle nuove generazioni.

Il Lions Club di San Vito dei Normanni rinnova così la propria attenzione verso il territorio, nella convinzione che il valore di un’associazione si misuri anche attraverso la capacità di ascoltare, collaborare e intervenire concretamente laddove emergono bisogni.

Un impegno reso possibile anche grazie alla disponibilità dei cittadini, dei professionisti, delle associazioni e delle istituzioni scolastiche che condividono la volontà di costruire una comunità più attenta e solidale.

Perché la solidarietà non è soltanto una parola, ma una scelta quotidiana: accorgersi degli altri, riconoscerne le necessità e fare la propria parte.

È questo il messaggio che il Lions Club di San Vito dei Normanni desidera trasmettere alla cittadinanza: anche un piccolo gesto, quando nasce dalla volontà di aiutare, può diventare una grande opportunità per qualcuno.

LIONS CLUB San Vito dei Normanni