È un’edizione più ricca quella di “Brindisi CambiaPasso”, che prenderà vita sabato 31 ottobre prossimo.

L’iniziativa promossa dal Comune di Brindisi, che sperimenterà una diversa fruizione del centro cittadino, attraverso la temporanea riduzione del traffico veicolare e un programma diffuso di attività, vede proporre infatti nuove occasioni di aggregazione, rispetto a quelle svoltesi domenica 18 ottobre scorso. L’obiettivo resta identico: “Brindisi CambiaPasso” non è semplicemente chiudere alcune strade alle auto, ma cambiare il modo di percepire e utilizzare lo spazio pubblico: passeggiare, incontrarsi, giocare, partecipare ad attività culturali, vivere il commercio di prossimità e riscoprire i beni monumentali il rapporto tra la città e il mare.

Il Centro si trasformerà di nuovo in un grande spazio di socialità, animato da spettacoli, musica, iniziative per tutte le età, attività commerciali e aperture culturali, tra cui l’accesso gratuito ai beni monumentali comunali interessati e le visite al Nuovo Teatro Verdi.

Un’occasione per riscoprire il patrimonio della città all’interno di un’esperienza urbana più ampia, fatta di incontri, cultura e partecipazione.

Le direttrici orientano sul “Cosa fare” (direttrice arricchita da una “Missione cambiapassoporto” e dal “Color Party”), sul “Cosa vedere” e sul “Come muoversi”, proprio per realizzare appieno “Una città da vivere in modo nuovo”, fra mobilità sostenibile, cultura, commercio e mare.

Cosa fare? Al mattino, dalle 11 alle 13 su Corso Umberto e Corso Garibaldi previsti Corsi in danza e “Color Party”, in Piazza Vittoria la Sfilata dia Mascherine e al Villaggio Pescatori la Caccia al tesoro. Dalle 11:00 alle 17:00, su Corso Garibaldi si svolgerà il Mercatino dell’artigianato, su Corso Umberto previsto l’Open dai du Danza aerea Acrobatica, mentre a San Giovanni al Sepolcro ci sarà il Truccabimbi da paura e uno “Zucche selfie point”. Piazza Mercato, ancora, si animerà con un Lavoratorio di intaglio di zucche, mentre in Piazza Sottile – De Falco ci saranno Giochi giganti in legno e i giochi di una volta. In Piazza Vittoria, infine, previsto il Calcio balilla umano e la “Missione cambiapassoporto”.

Questa singolare “Missione” sarà attiva dalle 11:00 alle 17:00. Si inizia con il ritiro del “Cambiapassoporto” in piazza Vittoria a partire dalle 11:00, quindi occorrerà raccogliere 5 timbri ed infatti, ogni postazione – ubicate in piazza Vittoria, Villaggio dei pescatori, piazza Mercato, piazza Sottile-De Falco, San Giovanni al Sepolcro – custodisce un timbro e ogni timbro è un pezzo di storia da scoprire e un’attività da non perdere. Ciò consentirà di partecipare alla sfilata, dove tutto è iniziato e di chiudere l’avventura insieme a tutti gli altri esploratori. Previsto per tutto ciò un premio finale. “Cinque timbri e zero estrazioni – si spiega -: il premio è di chi arriva fino in fondo”.

L’altra novità è il “Color Party”. Per questa attività è necessario prenotare in modo del tutto gratuito un colore. Anzi! “Assicurati la tua busta di Holi Color chiamando il numero 347 6831259 o tramite il QR Code o il link https://form.jotform.com/262881506734059. Bisogna indossare una maglietta bianca perché quella è la tela di ciascuno già pronta e, una volta ritirata la busta in piazza Vittoria dove chi ha prenotato riceverà il suo colore, si dovrà seguire il ritmo, lasciandosi guidare tra le vie del centro da un djset itinerante. L’ultima fase di questa iniziativa si chiama: “Colora e brinda” e l’invito è a trasformare la città in un arcobaleno per chiudere in bellezza con l’happy hour (consumazione a pagamento) in piazza Vittoria.

Ma poi: “Cosa vedere”? La proposta è notevole: la Chiesa di S. Benedetto e quella di S. Paolo Eremita; l’ex Convento di Santa Chiara e quello delle Scuole Pie; la History Digital Library (Casa del Turista dove sarà gratuita la Book experience) e Nuovo Teatro Verdi; San Giovanni al Sepolcro e gli Scavi archeologici di San Pietro degli Schiavoni, il Monumento al Marinaio, Palazzo Granafei-Nervegna e il Museo archeologico Fondazione S. Faldetta. Le visite guidate con partenza del gruppo sono previste alle ore 11:30; 12:00; 12:30; 16:00; 16:30.

In una giornata così, come muoversi? Con la motobarca, gratuita dalle 10:00 alle 14:00; con le Bici elettriche (gratuite 2 ore depositando il documento di identità); con i Monopattini a tariffa rifotta; utilizzando il Trasporto pubblico rafforzato con Navette a pagamento (Fermate previste in Piazzale Spalato, sul Lungomare, alla Banchina Montenegro).