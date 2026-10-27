Il Comune di Brindisi ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per assumere cinque Istruttori di Vigilanza – Agenti di Polizia Locale. I posti sono a tempo pieno e indeterminato e rientrano nell’Area degli Istruttori del contratto collettivo delle Funzioni Locali.

Due posti sono riservati: uno ai volontari delle Forze armate in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e uno a chi ha concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale.

Tra i requisiti indicati dal bando figurano la cittadinanza italiana, un’età di almeno 18 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la patente B. È inoltre richiesta l’idoneità psico-fisica alle mansioni, con specifici requisiti visivi, uditivi e attitudinali. I candidati dovranno dichiarare nella domanda il consenso all’uso delle armi nell’esercizio delle funzioni di agente di Polizia Locale.

La selezione prevede una prova scritta a quiz sulle materie del ruolo, tra cui Codice della strada, ordinamento della Polizia Locale, diritto penale e procedura penale, enti locali e sanzioni amministrative. Sono previste anche una verifica psico-attitudinale e una prova orale, che comprende l’accertamento della conoscenza dell’inglese e delle competenze informatiche.

I candidati ammessi alle successive prove dovranno inoltre affrontare tre prove di efficienza fisica: piegamenti sulle braccia, corsa sugli 80 metri e corsa sugli 800 metri. Per presentarsi a queste prove è richiesto un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, da trasmettere nei tempi indicati dal bando.

La candidatura va inviata esclusivamente tramite il Portale InPA, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, entro le ore 23.59 del 17 novembre 2026.

Il bando integrale, con l’elenco completo dei requisiti, i criteri delle prove e le soglie previste per quelle fisiche, è disponibile sul portale InPA e sul sito del Comune di Brindisi.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Risorse Umane ai numeri 0831 229441, 0831 229483 e 0831 229609, oppure scrivere a ufficiopersonale@comune.brindisi.it.