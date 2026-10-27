Ispezione congiunta della Guardia Costiera e dell’ASL in un ristorante etnico di Brindisi. Nel corso dei controlli, effettuati il 26 ottobre, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di prodotti ittici e di origine animale privi dei requisiti di tracciabilità. L’ASL ha disposto la sospensione immediata dell’attività e ai responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro.

L’ispezione è stata condotta dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi insieme ai medici veterinari e ai tecnici della prevenzione del SIAV B dell’ASL, nell’ambito di un’attività coordinata dal 6° Centro di controllo area pesca della Direzione marittima di Bari.

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria, nel locale sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Le irregolarità, insieme all’assenza di tracciabilità dei prodotti sequestrati, hanno portato l’ASL a disporre la sospensione dell’attività.

La Guardia Costiera fa sapere che i controlli proseguiranno in tutto il Compartimento marittimo per verificare il rispetto delle norme a tutela dei consumatori e della filiera ittica.

Per segnalazioni sono attivi, 24 ore su 24, il centralino della Sala operativa della Capitaneria di Brindisi allo 0831 521022 e l’indirizzo cpbrindisi@mit.gov.it. Per le emergenze in mare sono disponibili i numeri 112 e 1530.