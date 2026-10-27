Si sono chiusi i battenti del XXII Salone Nautico di Puglia ubicato del porticciolo Marina di Brindisi, dove oltre ai numerosi espositori della nautica con circa 180 espositori e oltre 350 imbarcazioni, ha offerto uno scenario da favola delle imbarcazioni in visione sia in mare che a terra nei giorni dal 22 al 26 ottobre con tantissimi visitatori presenti. Inoltre, ha offerto anche un’occasione per far appassionare il pubblico al mondo della motonautica, il tutto si è svolto nelle acque adiacenti del Castello Alfonsino, dando così l’occasione ai presenti di ammirare da vicino le gare. Nell’occasione si sono esibiti i piloti del campionato Italiano GT30, che proprio a Brindisi chiude la sua stagione 2026, premiando i campioni nazionali. Oltre alle gare della Formula Junior Elite, che ha visto in gara le giovani generazioni con premiazioni di atleti a partire dai 12 anni. All’interno sono stati organizzati molti convegni a tema, con la partecipazione di molte autorità civili e militari. Tra i vari stand allestiti dall’organizzazione, anche quest’anno non poteva mancare quello dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi, che con il suo personale specialista del soccorso in mare di superfice e quello del nucleo Sommozzatori, hanno esposto parte della loro attrezzatura subacquea per le attività di soccorso in ambiente marino. Nello stand c’è stata anche la presenza costante dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. di Brindisi con i soci, Maurizio Saponaro, Antonio Zacheo, Antonio Melissano, Domenico De Francesco, Antonio Lopez, Stefania Stefanelli e Elvirà D’alò, che hanno assicurato la loro presenza durante tutte le giornate di apertura, dando eventuali informazioni ai tutti i curiosi delle varie attrezzature subacquee esposte, tra cui un R.O.V. che è un sottomarino a comando remoto, che può perlustrare e eventualmente agganciare oggetti sino a una profondità di 300 mt., oltre a fargli visionare dei filmati di alcuni degli interventi effettuati sia in superficie con la moto d’acqua, oltre a quelli sott’acqua ad opera dei sommozzatori, e regalando a tutti delle riviste dei VV.F. con degli opuscoli sul decalogo sulla sicurezza soprattutto ai bambini e ragazzi e studenti, sempre attratti dai loro grandi eroi dei Vigili del Fuoco.