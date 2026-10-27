Mercoledì 28 ottobre, alle ore 10.30, gli studenti incontreranno l’autore del libro “Così doveva andare”, pubblicato da Feltrinelli Editore. Interverranno la consigliera regionale Isabella Lettori e la segretaria generale del Consiglio regionale della Puglia, Mimma Gattulli.

La parola scritta come occasione di incontro, riflessione e condivisione. Mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 10.30, l’IIS Ettore Majorana di Brindisi ospiterà Rosario Pellecchia, autore del libro “Così doveva andare”, pubblicato da Feltrinelli Editore, nell’ambito del Festival Confabulare.

All’incontro prenderanno parte Isabella Lettori, consigliera regionale, e Mimma Gattulli, segretaria generale del Consiglio regionale della Puglia.

L’appuntamento offrirà agli studenti l’opportunità di conoscere l’autore e di confrontarsi con il suo percorso letterario, attraverso un’iniziativa culturale che mette al centro i libri, le storie e il valore della lettura.

L’incontro si inserisce nel programma del Festival letterario Confabulare – Libri fuori dagli scaffali, progetto di promozione della lettura finanziato dal Consiglio regionale della Puglia e rivolto soprattutto ai giovani, con attività nelle scuole, incontri con gli autori ed esperienze sul territorio. Il festival è promosso dall’Associazione culturale Calliope e dalla Libreria L’Agorà – Bottega delle Nuvole.

L’iniziativa di Brindisi si inserisce in questo percorso, valorizzando il ruolo della cultura nella formazione, nella crescita personale e nella creazione di occasioni di dialogo e confronto tra generazioni.

Rosario Pellecchia è una delle voci più conosciute della radio italiana. Nato a Castellammare di Stabia e residente a Milano, conduce da anni 105 Friends, lo storico programma della mattinata di Radio 105. Giornalista, autore e cantante, ha pubblicato cinque album con il progetto musicale Flabby e il romanzo Solo per vederti felice (Mondadori, 2019). Con Così doveva andare, pubblicato da Feltrinelli Editore, torna a incontrare i lettori attraverso la scrittura e il racconto.

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