Un incontro dedicato al dialogo tra arte e liturgia accompagnerà la presentazione del nuovo affresco della parrocchia San Giustino de Jacobis di Brindisi. L’appuntamento è in programma giovedì 29 ottobre alle ore 19.

All’incontro interverranno monsignor Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi-Ostuni; Katiuscia Di Rocco, direttrice della Biblioteca pubblica arcivescovile “Annibale De Leo”; Massimo Guastella, docente di Unisalento; Teodoro De Giorgio, storico dell’arte, museologo e saggista; Maurizio Marinazzo, architetto e presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Brindisi; e Pino Nardelli, artista. A coordinare sarà don Cosimo Posi, parroco di San Giustino de Jacobis.

L’opera è stata realizzata e donata da Pino Nardelli nell’agosto 2026.