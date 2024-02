“Se vuoi che il mondo ti si apra, apri la mano!”: è uno dei tanti messaggi che Lanza del Vasto (San Vito dei Normanni, 1901 – Murcia, 1981) ha lanciato nel corso della sua vita fatta di arte, poesia, scultura, musica, filosofia, vita comunitaria, lavoro manuale ma, soprattutto, pace e azione non-violenta. Per ricordare compiutamente la sua figura e rilanciare i suoi messaggi estremamente attuali, l’Amministrazione Comunale ha voluto promuovere un ciclo di incontri che si apre questo martedì 20 febbraio e si concluderà il 29 settembre, in occasione dell’anniversario della nascita dell’illustre concittadino che Gandhi ribattezzò “Shantidas”, servitore di Pace.

L’incontro d’apertura, in programma martedì 20 febbraio alle ore 18:30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” (Chiostro dei Domenicani), vedrà la presenza di S.E. mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto e Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese che rifletterà su “Fratelli Tutti”, l’enciclica di Papa Francesco dedicata alla fraternità e all’amicizia sociale. L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico, cui seguirà l’intervento introduttivo di Claudia Patricia Barrientos Cambara de Perez, Console onorario di Guatemala.