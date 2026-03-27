

Quattro giornate per riflettere, ricordare e costruire consapevolezza civile. Tornano gli “Incontri di Primavera” promossi dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, un percorso articolato che coinvolge scuole, istituzioni e realtà del territorio, nel segno della memoria delle vittime innocenti di mafia e dell’impegno educativo.

Il calendario prende il via venerdì 27 marzo a Brindisi, presso l’Auditorium “Pio La Torre”, con la Giornata della Legalità in memoria di Marcella Di Levrano, organizzata in collaborazione con l’I.C. Centro Brindisi-Tuturano e Libera. L’appuntamento è fissato alle ore 10.30.

Si prosegue lunedì 30 marzo al Liceo Ettore Palumbo (ore 9.00), con l’incontro dal titolo “Il coraggio dell’impegno e la forza della memoria di Marcella Di Levrano”, realizzato in collaborazione con il Liceo Palumbo.

Il terzo appuntamento è in programma martedì 31 marzo presso la Casa Circondariale di Brindisi (ore 9.30), in occasione della XXXI Giornata dell’impegno e della memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia, in collaborazione con l’istituto penitenziario.

Il ciclo si chiude mercoledì 1 aprile a Francavilla Fontana, presso il Cinema Teatro Italia (ore 9.30), con l’iniziativa “Dopo, pensa alla mia bambina…”, dedicata al ricordo di Marcella Di Levrano e inserita nel progetto biblioteca promosso dal Comune e dall’I.C. “Aldo Moro – Publio Virgilio Marone”.

A tutti gli incontri sarà presente Marisa Fiorani, madre di Marcella Di Levrano, testimonianza viva di una memoria che si fa impegno quotidiano.

Ad introdurre i lavori saranno la prof.ssa Raffaella Argentieri e il prof. Nando Benigno.

Nel corso delle giornate interverranno, tra gli altri, Francesco Mandoi, i dirigenti scolastici Carlo Alberto Frassanito, Maria Oliva e Margherita Vitale, il sindaco Antonello De Nuzzo, insieme ai docenti Costanza Mazzotta e Rossana Casale e ad altri relatori impegnati nel campo della legalità e della formazione.

Un ciclo di incontri che mette al centro la memoria come strumento educativo e civile, capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni e di rafforzare il senso di responsabilità collettiva.