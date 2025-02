Nel rinnovare il loro impegno di sviluppo e promozione sociale attraverso la cultura, il “Centro per il libro e la lettura” e la “Fondazione Con il Sud” promuovono, in collaborazione con ANCE – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la quarta edizione del bando “Biblioteche e Comunità”.

Il bando si rivolge alle organizzazioni del terzo settore del Sud Italia per la realizzazione di progetti socio-culturali capaci di integrare l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico delle biblioteche comunali attive all’interno dei comuni meridionali che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” nel biennio 2022-2023, rendendole sempre più presidi territoriali di cultura e socialità. In questa edizione del bando è rivolta un’attenzione particolare alla capacità delle proposte di favorire la promozione della lettura in contesti periferici, caratterizzati da maggior fragilità, e nelle aree interne.

Le risorse previste per il bando sono pari a € 1.000.000,00 di cui, fino ad un massimo di € 500.000,00, messi a disposizione dal Centro a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del Decreto Interministeriale 17 febbraio 2022, n. 61 recante l’attuazione del “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura” (di

seguito “PNA”) di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n. 15, per gli anni 2021-2023, e fino ad un massimo di € 500.000,00 messi a disposizione dalla Fondazione.

Il bando si inserisce nella linea di intervento del citato PNA che prevede “l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, associazioni culturali, ospedali e strutture socio-assistenziali, centri

anziani, istituti penitenziari” (art. 4, comma 2, lettera b).

Il bando, pubblicato sui siti web istituzionali, dei finanziatori e dell’ANCI, oltre che della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e del MIC, prevede la presentazione delle proposte di progetto, da effettuarsi esclusivamente online entro, e non oltre, le ore 13:00 del 26 febbraio 2025.

La Fondazione e il Centro selezioneranno le proposte ritenute più idonee a generare valore sociale e culturale sul territorio di riferimento.

E’ possibile consultare il bando completo sul sito della Provincia di Brindisi al seguente link https://www.provincia.brindisi.it/index.php?view=article&id=2393:bando-biblioteche-e-comunita-iv-edizione&catid=141