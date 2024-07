Lo scorso anno, ad aprire il programma degli eventi estivi in piazza, fu un omaggio a Lucio Battisti, nell’ottantesimo anniversario della sua nascita; quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario della scomparsa di un altro grande artista, Fabrizio De Andrè, e l’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura ha pensato di avviare il calendario degli eventi estivi con un omaggio al grande Faber.

L’appuntamento d’apertura di “#D’Estate@SanVito” è per sabato 6 luglio, sul palco allestito in piazza Leonardo Leo: alle 21:30 si terrà il concerto “Obiettivo De Andrè”. Una band di 8 musicisti traccerà un ricordo in musica e parole del cantautore genovese, con l’obiettivo di far compiere agli spettatori un viaggio emotivo che li aiuti a cogliere il messaggio poetico e musicale che ha contraddistinto la vita artistica di De Andrè.

L’edizione 2024 di “#D’Estate@SanVito” prevede diverse serate musicali, ma anche appuntamenti con il teatro, l’arte e l’editoria che allieteranno le serate di luglio e agosto.

All’evento di sabato seguirà – domenica 7, sempre in piazza – uno spettacolo di beneficenza, con focus sull’autismo, a cura della Associazione “Tutto quello che vorrei”; poi, dopo il tradizionale spazio riservato alla Festa patronale nel secondo fine settimana di luglio, si ripartirà con gli eventi proposti dalla civica amministrazione, tra i quali ne figurano alcuni dedicati ai saperi e ai sapori di questa terra.