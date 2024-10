Questa manifestazione, vede il ritorno sui campi di calcio di alcuni ex calciatori professionistici e non tipo Tedesco, Di Giulio, Giulio Brigante, Pastore, Costantini, Pizzolla e tanti altri.

La manifestazione sportiva organizzata dal Settore Calcio del Comitato Provinciale ASI di Brindisi, è fondata esclusivamente sul divertimento e sul buon calcio dove l’equilibrio tecnico-tattico, con squadre ben assortite e attrezzate tra loro, in cui si contenderanno alcune competizioni del tipo Coppa Italia ASI, Champions League amatoriale e soprattutto il titolo di Campione ASI di Brindisi che permetterà alla squadra vincitrice di approdare alle fasi regionali ed eventualmente staccare il biglietto per le ambite finali Nazionali ASI che si terranno come di consuetudine a metà giugno 2025 in una sede turistica italiana di maggior richiamo ancora da stabilire.

Intanto la prima giornata si è conclusa con non poche sorprese:

– Roboante successo della “Amaro del Capo”, in grande spolvero l’esperto regista Giulio Brigante autore di pregevoli giocate sopraffine e grazie alle sue geometrie ha permesso ai suoi compagni di avere la meglio sull’ostica, anche se in formazione rimaneggiata “Over Forense” col risultato di 5 a 2.

– Doveroso segnalare anche la convincente vittoria del “Peddy Bar” contro la “Ediltecnoimpianti”, col bomber Francesco Leccese sugli scudi, autore di una fantastica doppietta che chiude la pratica col risultato di 3-1.

– Da segnalare inoltre a proposito di doppiette, anche le due prodezze del redivivo bomber Salvatore Cappilli della “Dino Parrucchiere per Uomo” contro una ben organizzata “Atletico Mica Tanto”.

– Conclude l’ultima gara di giornata la “Ottica Minno” che pareggia contro la sorprendente “Noname Brindisi” col risultato di 2-2, migliore in campo il centrale difensivo Giuseppe Forte della “Noname Brindisi”.

