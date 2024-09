Continua il percorso di ammodernamento dei sistemi di trasporto pubblico, volto a migliorare la qualità del servizio e a promuovere la mobilità sostenibile nella nostra comunità.

Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale ha ascoltato le esigenze dei cittadini riguardo al trasporto pubblico e in questi ultimi messi ha reso operativo il progetto Smart Go City di implementazione di nuove tecnologie e infrastrutture che stanno rendendo il sistema di trasporto più efficiente, accessibile e rispettoso dell’ambiente.

Infatti, dopo l’arrivo di 5 nuovi bus, moderni e, soprattutto, meno inquinanti, di due differenti dimensioni, da 8 e 12 metri, scelta calibrata sui bisogni di mobilità dei cittadini che risiedono nelle tante frazioni del territorio, è operativo da pochi giorni il nuovo sistema di infomobilità “FasoBus – mobilità smart e green” che garantisce un servizio più smart e puntuale: nuove paline interattive che avvisano gli utenti in tempo reale su arrivi e partenze ed eventuali ritardi dei bus, e una web app ( clicca qui o scansiona il QRcode sulle paline), che permette di ricevere sul proprio dispositivo mobile tutte le informazioni utili per fruire correttamente del servizio di trasporto pubblico locale, oltre alla possibilità di collegarsi al sito Cotrap per acquistare online, comodamente dal proprio telefonino, i ticket di viaggio.

Le nuove paline interattive sono anche fornite di pulsante con scritte in linguaggio braille che attivano il sistema informativo audio per gli utenti ipovedenti.

«Le città moderne non possono prescindere da un servizio di trasporto pubblico locale in grado di offrire servizi e comunicazioni efficaci ed efficienti – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria -. In questi anni abbiamo migliorato la flotta dei bus, acquistando modelli più efficienti, silenziosi e sostenibili. Inoltre, per meglio comunicare i servizi offerti a cittadini e turisti, da qualche giorno è operativo il servizio di infomobilità “FasoBus” che in tempo reale potrà trasferire all’utenza dei bus notizie sugli orari di partenza e arrivo dei pullman oltre che eventuali ritardi su tutte le tratte previste nel nostro comune. Ringrazio come sempre la squadra composta dal Dirigente Belfiore, funzionario dell’ufficio trasporti Angelo De Carolis, dall’assessore Martucci e dal consigliere Oronzo Rubino.».

«Parte finalmente anche a Fasano – dice l’assessore alla Mobilità Donatella Martucci –, la prima sperimentazione di servizi di infomobilità per gli utenti del trasporto pubblico locale che ci porterà a garantire a tutti i cittadini informazioni chiare e accessibili su orari e corse dei pullman. Questo al fine di favorire lo shift modale verso forme di mobilità più sostenibili».

