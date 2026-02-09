Ha preso il via venerdì 6 febbraio il Piano di Formazione 2025–2026 rivolto agli operatori impegnati nei servizi di integrazione scolastica, presentato alla Provincia di Brindisi attraverso il Servizio Politiche Sociali – Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, in collaborazione con enti e professionisti del settore.

In un gremito salone di rappresentanza, il percorso di formazione si è aperto con i saluti della dott.ssa Fernanda PRETE, Dirigente Servizio I della Provincia. A seguire l’intervento del dott. Cristian CASILI, Assessore al Welfare, Sport, Politiche Giovanili della Regione Puglia.

I lavori sono proseguiti con l’intervento del Docente e Formatore dott. Antonio LEO, medico neurologo, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, Direttore Sanitario del Presidio Riabilitativo dell’Istituto SANTA CHIARA. Tema dell’incontro inaugurale “Sinfonie di Crescita – Ritmi e Direzioni del Neurosviluppo”.

Presenti educatori, assistenti alla comunicazione, docenti e operatori socio-sanitari, docenti di sostegno e curriculari.

Il Piano, articolato in nove incontri tematici sino a maggio 2026, offre momenti di aggiornamento qualificato su tematiche centrali quali: l’assistenza educativa per l’inclusione, il neurosviluppo, il ruolo dei siblings, ADHD e DOP, i disturbi del comportamento, le traiettorie evolutive degli studenti con disabilità, l’educazione alla sessualità, fino ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. L’obiettivo è quello di rafforzare competenze educative, relazionali e specialistiche a supporto dei processi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Il Piano di Formazione rappresenta un’importante occasione di crescita professionale e confronto multidisciplinare, confermando l’impegno della Provincia di Brindisi nel promuovere una scuola sempre più inclusiva, competente e attenta ai bisogni educativi speciali.