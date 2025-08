Si è chiuso lo scorso 17 luglio il secondo ciclo di seminari dedicato alla filiera vitivinicola: un grande successo per il GAL Alto Salento, che ha ospitato giovani agricoltori ed operatori delle filiere del territorio fortemente interessati al tema della vitivinicoltura, affrontato con l’ausilio di docenti di livello e caratterizzato dalla grande apertura all’ospitalità delle aziende vinicole del territorio.

Si apre ora la fase di accoglienza delle candidature per il terzo ciclo di seminari finanziati dall’intervento 5.1 “Attuare una campagna di sensibilizzazione sulla tutela e corretta gestione del paesaggio” del Piano di Azione Locale (PAL) 2014 -2020 del GAL ALTO SALENTO 2020 SRL: il seminario dedicato alla filiera ortofrutticola prenderà il via il prossimo 1 settembre 2025 alle ore 16, presso la sede del Gal Alto Salento di Ostuni e vedrà coinvolti docenti dalla grande competenza teorico pratica sull’argomento. Dagli agronomi Felice Suma e Angelo Giordano, ad Antonio Capriglia, Cosimo Damiano Leone e Francesca Laporta, custodi della biodiversità e Adriano Di Donna, giovane ed appassionato ricercatore.

L’intervento nel suo complesso mira a dare valore alle produzioni agrarie dell’Alto Salento legate al paesaggio rurale storico della Piana degli oliveti monumentali, della Murgia dei trulli e della Piana brindisina, accompagnando gli imprenditori agricoli, agrituristici e i giovani agricoltori dell’area in un percorso di cambiamento volto a rafforzare le filiere e la capacità di affrontare i mercati locali e internazionali. Le attività informative sono mirate sia a conoscere esperienze significative di rigenerazione agraria, sia alla diversificazione e rafforzamento delle altre produzioni dell’Alto Salento.

Dopo un primo momento formativo dedicato all’olio, tenutosi lo scorso anno, il secondo dedicato al vino da poco concluso, si riparte quindi con il nuovo ciclo di incontri, fortemente voluti dal Presidente del GAL, Bonaventura Cucci, dedicati alla conoscenza della filiera ortofrutticola nell’Alto Salento e le strategie innovative di promo-commercializzazione: la conoscenza del prodotto, del contesto produttivo e paesaggistico dell’Alto Salento; le tecniche di comunicazione utili a focalizzare l’attenzione sull’ortofrutta e sul territorio di provenienza; gli strumenti di marketing utili alla commercializzazione dei prodotti e infine le possibilità di diversificazione che si aprono grazie alla possibilità di aprire un punto vendita. Molto importante sarà la sezione dedicata alla conoscenza diretta dei prodotti, un vero e proprio strumento pratico per imparare a conoscere ed apprezzare le tipicità dell’Alto Salento.

“Con questi incontri puntiamo a coinvolgere il territorio, sia dal punto di vista delle aziende già esistenti e strutturate, al fine di creare una massa critica e un maggiore senso di unione ed appartenenza alla filiera locale, sia per quanto riguarda quanti si stanno avvicinando al mondo dell’ortofrutta per finalità imprenditoriali o anche solo di semplice conoscenza e vogliono approfittare dell’occasione per avere un primo contatto con la realtà locale, mediata da divulgatori di esperienza da noi selezionati tramite avvisi pubblici” chiude il Presidente Cucci.

Per allargare quanto più possibile la platea e dare la possibilità a quanti fossero interessati ad approfondire gli argomenti trattati, i seminari saranno aperti al pubblico con il rilascio di un attestato di partecipazione.

Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, con cadenza bi o trisettimanale come da calendario allegato, presso la sede del GAL Alto Salento, in c.da Li Cuti a Ostuni e si concluderanno entro il 30 settembre.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a info@galaltosalento2020.it