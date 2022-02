Al via oggi la Frecciarossa Final Eight 2022 di Basket.

Si parte con Milano-Sassari. Brindisi, invece, giocherà domani sera contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna.

Tutti i match verranno trasmessi in diretta da Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery+

Questo il programma:

Quarti di Finale

16/02/2022 18:00

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO- BANCO DI SARDEGNA SASSARI

16/02/2022 20:45

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA

17/02/2022 18:00

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA

17/02/2022 20:45

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI

Semifinali

19/02/2022 18:15

VINCENTE 1° QUARTO-VINCENTE 2° QUARTO

Semifinali – 19/02/2022 21:00

VINCENTE 3° QUARTO-VINCENTE 4° QUARTO

Finale:

20/02/2022 18:00

VINCENTE 1° SEMIFINALE-VINCENTE 2° SEMIFINALE