Entrano nel vivo le iniziative previste per il mese di aprile dal programma degli eventi primaverili “Espressioni di Primavera” della città di Ceglie Messapica. Infatti domenica 3 aprile, a sera, prenderà il via la terza edizione della Rassegna “Musiche di Passione”.

“Si tratta di una rassegna musicale voluta e ideata dall’Amministrazione Comunale – sottolineano il Sindaco Palmisano e l’Assessore alla Cultura Laveneziana – per incentivare e supportare il recupero delle tradizioni e dei riti della Settimana Santa, un periodo molto sentito dai cegliesi ed una occasione per promuovere ulteriormente il nostro territorio dal punto di vista storico, artistico e culturale”.

Sono previsti i seguenti concerti:

Domenica 3 aprile – ore 20.00 – presso la Chiesa di San Rocco: Concerto “Musiche di Passione in cammino verso la Pasqua” con il gruppo di musica medievale “Ensemble Concentus” – a cura dell’Associazione Centro Artistico Musicale “Caelium” e dell’Amministrazione Comunale

Mercoledì 6 aprile – ore 20.00 – presso la Chiesa Madre: “Concerto in onore di Maria SS. Addolorata” – a cura dell’Associazione Giovani Musicisti “Antonietta Amico” e dell’Amministrazione Comunale

Sabato 9 aprile – ore 20.00 – presso la Chiesa San Lorenzo da Brindisi: Concerto “Leçons de Ténèbres – Le Lezioni del primo notturno del Giovedì Santo” con la Cappella Musicale Corradiana – a cura del Centro Artistico Musicale “Paolo Grassi” e dell’Amministrazione Comunale

Martedì 12 aprile – ore 20.00 – presso la Chiesa Madre: Concerto “Riti, Musiche e Tradizioni” – a cura dell’Associazione Giovani Musicisti “Antonietta Amico”, della Parrocchia Maria SS. Assunta e dell’Amministrazione Comunale