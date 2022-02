“Momenti Musicali OnLine” è la rassegna ideata dalla Scuola Comunale “Città di Francavilla Fontana”, in attesa del ritorno alla normalità e alle tanto sospirate esibizioni in presenza.

Ben trenta videoclip, della durata massima di 8 minuti, in cui docenti e allievi si esibiranno in momenti musicali rivolti ai cittadini e alla Città di Francavilla Fontana. Le clip saranno disponibili sul canale ufficiale YouTube della Scuola Musicale Comunale, https://www.youtube.com/channel/UC0FllH-7G539MC2PFa-yqrg.

Un modo per valorizzare insegnanti e studenti e promuovere le attività dell’istituto francavillese nonostante le difficoltà del momento.

Come afferma il maestro Antonio Curto, direttore della Scuola Musicale: “Un progetto importante affinché gli allievi risentano quanto meno possibile degli effetti della pandemia. In questi anni abbiamo cercato di proseguire con il nostro lavoro continuando a infondere passione per la musica e operando con il massimo della professionalità. Questa iniziativa di certo sarà utile a mantenere vivo l’entusiasmo non solo negli allievi ma anche nei docenti.”