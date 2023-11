Sarà presentato giovedì 30 novembre, alle ore 17.30, presso l’ex Convento dei Cappuccini in via Reali di Bulgaria, a Mesagne, il corso gratuito di scrittura autobiografica on-line riservato ai volontari e a chi opera nel Terzo Settore “Memorie e Storie Solidali”, organizzato da LabTs – Laboratorio di cultura politica del Terzo Settore, presieduto da Guido Memo, e sostenuto anche dal Csv Brindisi Lecce, Volontariato nel Salento.

Nel corso dell’incontro sarà annunciato nel dettaglio il programma del corso (che prenderà il via a metà dicembre) che è strutturato in una serie di otto incontri quindicinali, di tre ore ciascuno, per un totale complessivo di 24 ore di formazione. Info e contatti: segreteria@laboratoriotersosettore.it 340.6667626

Docente del corso sarà Orazio Maria Valastro, sociologo, scrittore e autore, semiologo specializzato nell’immaginario della scrittura autobiografica e nelle scritture relazionali di cura, formatore e consulente autobiografo, che per l’occasione sarà in collegamento da Catania.

“Questo laboratorio della memoria del Volontariato del Terzo Settore – dichiara Orazio Maria Valastro – volto a valorizzare la dimensione emozionale dei valori e dell’etica della cultura organizzativa, è un percorso generativo in quanto apprendimento, trasformazione ed elaborazione di senso dell’esperienza personale e collettiva, dell’impegno e della vita culturale e sociale di un’organizzazione, di un’associazione o di una cooperativa”.

Si tratta, quindi, di un percorso attento anche ai cambiamenti della vita e delle prospettive politiche ed economiche, determinato dalla crescita della cittadinanza attiva e di un’altra economia, che perseguono gli interessi generali e il bene comune.

Durante la serata saranno, inoltre, consegnati gli attestati di partecipazione del laboratorio nel 2021 e trasmesso un audio-video con gli estratti degli elaborati dei corsisti.

Per chi non potrà partecipare fisicamente alla presentazione del 30 novembre, sarà possibile seguire la diretta facebook sulla pagina LabTs, laboratorio di cultura politica del Terzo Settore, oppure collegandosi a Zoom al link che forniremo a coloro che prenderanno parte al percorso.

Il corso di scrittura autobiografica rientra nel progetto “Per un Ts pugliese consapevole di sé e del suo ruolo sociale e democratico”, vincitore di “Puglia capitale Sociale 3.0” promosso da Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Orazio Maria Valastro

Nasce a Catania nel 1962. Sociologo e ricercatore indipendente, scrittore e autore, mitanalista e semiologo specializzato nell’immaginario della scrittura autobiografica e nelle scritture relazionali di cura, formatore e consulente autobiografo. Ha studiato in Francia laureandosi in sociologia alla Sorbona e conseguendo un dottorato di ricerca in sociologia all’Università Paul Valéry. Ha fondato ed è il direttore scientifico di M@gm@, una rivista internazionale di scienze umane e sociali.

Mesagne, 27 novembre 2023