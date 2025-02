Lavoro, partecipazione, sostenibilità, sicurezza, legalità: sono stati i temi del IV Congresso Fai Cisl Taranto Brindisi svolto il 6 febbraio 2025, presso l’Hotel Monte Sarago a Ostuni con la presenza del segretario generale della Cisl Taranto Brindisi Luigi Spinzi, del segretario generale Fai Cisl Puglia Antonio La Fortuna e la segretaria nazionale Fai Cisl Raffaella Buonaguro.

Nella sua relazione introduttiva il segretario riconfermato Alessandro Gesuè ha ribadito diversi temi, tra cui: il caporalato, la sicurezza sul lavoro, i consorzi di bonifica, la pesca, i forestali e irrigui, non sottovalutando le prime linee le leghe le unioni comunali e tutto il territorio di Taranto Brindisi inteso come luogo fisico in cui si avvicendano i principali bisogni.

Per il segretario Fai Cisl Puglia Antonio La Fortuna importante a livello regionale è fare squadra in sinergia con la Confederazione; bene i progetti di proselitismo che devono proseguire rafforzando il territorio e le prime linee.

Per il segretario Cisl Taranto Brindisi Luigi Spinzi lavoro, partecipazione, sostenibilità sono coordinate necessarie per fare cose vere e giuste, come anche ultimamente la Cisl di Luigi Sbarra ha dimostrato con la raccolta firme, nel Paese, per il disegno di legge che finalmente realizzi l’art. 46 della Costituzione. La contrattazione nasce dalle esigenze sociali, per raggiungere soluzioni condivise anche se frutto di mediazioni che non potranno essere mai al ribasso. Contrattazione è anche attenzione alla bilateralità, al welfare, alla formazione, per il soddisfacimento delle molteplici necessità dei lavoratori, è protagonismo fatto di passione, vivacità, di concretezza per vincere le sfide che ci sono davanti.

Raffaella Bonaguro ha concluso i lavori congressuali, esortando a porre l’attenzione in questo dedicato momento geopolitico. Dobbiamo essere fieri sul cammino che come Cisl si sta facendo! Tante le conquiste realizzate con la legge di bilancio frutto del buon lavoro fatto dalla Cisl. Essere orgogliosi del nostro sistema sindacale per tutto quello che riusciamo a portare a casa, la cisl è un sindacato autonomo con delle proprie idee! La strada imboccata è quella giusta. Tanti gli scritti che enerale credono nella nostra federazione, che vogliamo proiettare nel domani, traghettare al futuro senza dimenticare le radici protagonismo e contrattazione.

Il Direttivo ha riconfermato alla guida della Fai Cisl Taranto Brindisi il segretario Alessandro Gesuè, segretaria aggiunta Francesca Negro e componente di segreteria Giovanni Delsole.

