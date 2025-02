Dopo il consiglio federale svoltosi a Catania il 15 febbraio la federazione italiana scherma guidata dal nuovo Presidente Luigi Mazzone ha nominato le nuove commissioni ed i nuovi Presidenti che le guideranno.

Alessandro Rubino già membro della commissione scuola immagine e propaganda durante l’ultimo quadriennio è stato nominato Presidente della commissione scuola della federazione italiana scherma e succede a Mario Micheli che ha guidato la commissione negli ultimi due mandati.

Un passato da atleta, al suo attivo vanta infatti due titoli italiani di cui uno ottenuto con la squadra dell’aeronautica militare nel 1994, Maestro di scherma, e attualmente Presidente della società schermistica Lame Azzurre “Maestri Zumbo”.

Durante l’ultimo quadriennio, come commissario, si è attivato in maniera importante per promuovere la disciplina della scherma nella città di Brindisi, dove nel 2021, anno della ripartenza dopo il covid, è riuscito a creare una joint venture tra la Federazione Italiana Scherma, il Comune di Brindisi e l’Istituto Comprensivo “Commenda” che hanno successivamente siglato un protocollo d’intesa che ha portato la città di Brindisi a diventare City partner della F.I.S.

Nel 2023 e nel 2024 è tra i protagonisti come organizzatore di due eventi internazionali quali la Coppa del Mediterraneo u23 e la successiva Coppa Europa u23, che hanno portato Brindisi ad essere punto di riferimento della Federazione per l’organizzazione di grandi eventi di scherma.