L’azienda sanitaria locale di Brindisi avvisa i cittadini che stanno circolando alcuni messaggi sms che invitano a contattare un presunto “centro gestione vaccinale” per ricevere importanti comunicazioni in merito alle vaccinazioni.
Si sottolinea che la Asl Brindisi non utilizza in alcun modo il sistema sms per contattare l’utenza per comunicazioni di natura vaccinale o per qualsiasi altra finalità. Inoltre, non esiste alcun “centro gestione vaccinale” collegato ai nostri servizi.
Questi messaggi rappresentano un tentativo di truffa finalizzato a ottenere dati personali o finanziari dai cittadini ingannati. La Asl Brindisi esorta tutti a non rispondere a tali sms, a non fornire alcuna informazione personale e a non effettuare chiamate verso i numeri indicati.
La Asl Brindisi rinnova il proprio impegno a garantire la sicurezza e la trasparenza nei confronti di tutta l’utenza e si rende disponibile a fornire chiarimenti ulteriori presso i propri sportelli informativi.
Si invita a diffondere queste informazioni per sensibilizzare la comunità e prevenire ulteriori episodi di truffa.
UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI