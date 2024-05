La Società Agricola PezzaViva vince il prestigioso premio “Agricoltura 100”, posizionandosi al primo posto in Italia per sostenibilità ambientale, benessere animale e innovazione. Questo riconoscimento, consegnato a Roma presso Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, è il risultato di un impegno costante verso l’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

PezzaViva è presente nel territorio brindisino da generazioni. Nasce nel 1952 in una terra brulicante di vita agreste, grazie al lavoro incessante dei fondatori Donato e Angela Greco, a cui sono succeduti i figli, Piero, Vito e Cosimo Greco, che con lo stesso spirito dei genitori, hanno continuato a lavorare con passione, competenza e accuratezza.

Attualmente, la superficie agricola si estende per circa 300 ettari tra vigneti, uliveti e colture cerealicole. In particolare, duecentotrenta ettari sono coltivati a seminativo, al fine di garantire una sana alimentazione al bestiame allevato.

Oggi l’azienda consta di un moderno caseificio che permette la trasformazione del latte di alta qualità, prodotto giornalmente, in formaggi a pasta dura e latticini freschi, Tutta la produzione raggiunge i nove punti vendita, dislocati nella provincia di Brindisi, ma anche tutto il mondo, grazie alla piattaforma e-commerce pezzaviva.it.

Il premio “AGRIcoltura100”

La Società Agricola PezzaViva ha implementato pratiche avanzate di agricoltura di precisione e tecnologie innovative per garantire la salute dei terreni e degli animali. Grazie all’installazione di un impianto di biogas gestiscono il trattamento dei sottoprodotti delle filiere vitivinicola, olivicola e lattiero-casearia, eliminando metalli pesanti dai terreni e mantenendo livelli di azoto al di sotto dei limiti legali.

In termini di benessere animale, PezzaViva impiega ventilatori e nebulizzatori per mantenere un ambiente fresco e pulito nelle stalle, monitorando costantemente la salute degli animali con tecnologie all’avanguardia. La sostenibilità energetica è garantita dall’installazione di tre impianti fotovoltaici, contribuendo a una vera economia circolare.

L’impegno della Società Agricola PezzaViva si estende anche al sociale, con iniziative per promuovere l’inclusione sociale e la formazione delle nuove generazioni. Conta su un team multietnico e adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei collaboratori.

PezzaViva è determinata a continuare su questa strada, contribuendo positivamente al nostro ambiente e alle future generazioni.