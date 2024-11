Nel novembre del 2013 nasce l’idea di realizzare uno spettacolo che dia un senso all’impegno degli allievi Frescobaldi nella preparazione al sostenimento degli esami di passaggio, riconosciuti sia a livello nazionale (in convenzione con il Conservatorio Tito Schipa di Lecce) che internazionale in contesto Yamaha la cui metodologia è riconosciuta dal M.I.U.R. in Italia quale ente accreditato per la formazione.

Durante lo spettacolo, dedicato ad Amedeo Montagna, uno dei primi sostenitori della Frescobaldi, gli allievi che hanno sostenuto le prove tra maggio e giugno di ogni anno, eseguiranno un brano dal repertorio d’esame sostenuto e contestualmente potranno dedicare la loro esecuzione ad una persona cara. Alla fine dello spettacolo verranno consegnate le certificazioni di superamento degli esami.

Durante l’evento si effettua una raccolta fondi che il Consiglio di Amministrazione della Frescobaldi deciderà di utilizzare per far fronte ad eventi e/o situazioni di disagio.

Un esempio è la collaborazione annuale con Save the Children, dove la Frescobaldi interviene per integrare borse di studio in favore di soggetti in situazione di disagio che hanno dimostrato in qualche modo di amare il mondo della Musica e di voler crescere ed esprimersi attraverso di esso ma non ne hanno le possibilità economiche; uno dei più bei risultati è stato nel 2017 quando con la raccolta fondi sono stati acquistati strumenti per una classe di 21 allievi e consegnato il tutto al Comune di Valfornace nelle Marche, distrutto dal terremoto, per permettere a quegli studenti di studiare Musica su un vero strumento.

Noi continuiamo a crederci al fatto che la Musica, come linguaggio universale, possa essere strumento di crescita e pace fra per le persone di tutto il Mondo e finché ci saremo come Frescobaldi, continueremo a suonare “A tune for a Friend”.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI IL 17 NOVEMBRE alle ore 17:30 presso l’Auditorium MediaPorto, viale Commenda 1, a Brindisi