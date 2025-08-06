Termina 3-0 per il Brindisi il primo allenamento congiunto della stagione, disputato questo pomeriggio contro il Celano.

A segno nella ripresa Ferrari, Cauteruccio e Megaro.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, nonostante le cinque occasioni nitide costruite dai biancazzurri. Nella ripresa, il Brindisi rompe l’equilibrio e va a segno in tre circostanze, collezionando complessivamente 12 palle gol – 5 nella prima frazione e 7 nella seconda – con una traversa e un palo colpiti.

Un test utile e probante, anche grazie alla buona prestazione del Celano, squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza abruzzese.

Il Brindisi è apparso fisiologicamente appesantito dai carichi di lavoro accumulati in questi primi giorni di ritiro – con una seduta sostenuta anche in mattinata – e con automatismi ancora da affinare. Da evidenziare però l’atteggiamento positivo del gruppo, con i giocatori spesso alla ricerca del passaggio giusto per mandare in gol il compagno.

Sugli spalti, circa un centinaio di tifosi biancazzurri giunti da Brindisi hanno sostenuto con entusiasmo la squadra prima, durante e dopo la gara.

Il commento di mister Ciullo a fine gara:

“È stato un buon allenamento contro un avversario della nostra stessa categoria. Nonostante la fatica accumulata in questi giorni, ho visto cose positive. C’è sempre da migliorare, ma oggi era importante chiudere la partita senza infortuni e con una buona prestazione. Proseguiamo con la preparazione e lavoriamo giorno dopo giorno per crescere ancora”.

Ufficio stampa Brindisi FC