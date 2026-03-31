A causa dell’allerta meteo arancione segnalata per le prossime ore, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha disposto per la giornata di domani, mercoledì 1° aprile 2026, la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri di Brindisi e Tuturano.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza del Sindaco Marchionna
Premesso che:
Con nota prot.n.200/1-18°-4/prot. civ del 31/03/2026, allegata al presente provvedimento, la Prefettura di Brindisi inviava avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi CODICE ARANCIONE per il giorno 01.04.26, allegando inoltre alla stessa nota messaggio di Allerta Meteo ai sensi del DGR n.1571/2017;
Rilevato che l’avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi-CODICE ARANCIONE comporta un latente ed immanente pericolo per la sicurezza e la salute dell’utenza scolastica e di tutto il personale che opera all’interno degli stessi, si ritiene necessario procedere con urgenza alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale;
Accertato che sussistono le condizioni per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente per motivi di pubblica e privata salute e incolumità;
Visto il D.lgs. n. 81/2008ess.mm. ed ii.; Visto l’art. 54 del D.L.gs n.267/2000;
Visto l’art.54 del D.L.gs n.267 del 18.08.2000, contenente le attribuzioni al Sindaco di funzioni di competenza statale;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi in premessa rappresentati, alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado che insistono sul territorio comunale per il giorno del 01/04/2026.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio online dell’Amministrazione Comunale di Brindisi e notificata a:
a. Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Brindisi
b. Ai Dirigenti scolastici degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado di Brindisi;
c. Dirigente Settore Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi;
d. Prefetto di Brindisi;
e. Polizia Locale di Brindisi.
IL SINDACO
Giuseppe Marchionna