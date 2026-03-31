A causa dell’allerta meteo arancione segnalata per le prossime ore, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha disposto per la giornata di domani, mercoledì 1° aprile 2026, la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri di Brindisi e Tuturano.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza del Sindaco Marchionna



Premesso che:

Con nota prot.n.200/1-18°-4/prot. civ del 31/03/2026, allegata al presente provvedimento, la Prefettura di Brindisi inviava avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi CODICE ARANCIONE per il giorno 01.04.26, allegando inoltre alla stessa nota messaggio di Allerta Meteo ai sensi del DGR n.1571/2017;

Rilevato che l’avviso di criticità per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi-CODICE ARANCIONE comporta un latente ed immanente pericolo per la sicurezza e la salute dell’utenza scolastica e di tutto il personale che opera all’interno degli stessi, si ritiene necessario procedere con urgenza alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale;

Accertato che sussistono le condizioni per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente per motivi di pubblica e privata salute e incolumità;

Visto il D.lgs. n. 81/2008ess.mm. ed ii.; Visto l’art. 54 del D.L.gs n.267/2000;

Visto l’art.54 del D.L.gs n.267 del 18.08.2000, contenente le attribuzioni al Sindaco di funzioni di competenza statale;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi in premessa rappresentati, alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado che insistono sul territorio comunale per il giorno del 01/04/2026.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio online dell’Amministrazione Comunale di Brindisi e notificata a:

a. Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Brindisi

b. Ai Dirigenti scolastici degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado di Brindisi;

c. Dirigente Settore Pubblica Istruzione del Comune di Brindisi;

d. Prefetto di Brindisi;

e. Polizia Locale di Brindisi.

IL SINDACO

Giuseppe Marchionna

