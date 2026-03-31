Secondo il messaggio di allerta della Protezione civile regionale, valido dalle ore 00:00 del 1° aprile per le successive 24 ore, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, raffiche di vento e possibili grandinate. Non si escludono criticità idrogeologiche e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con possibili fenomeni di allagamento.

Alla luce del quadro previsto, diversi sindaci della provincia di Brindisi hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi precauzionali.

I comuni interessati dal provvedimento sono Brindisi, Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni e Torchiarolo.

Le ordinanze prevedono anche, in molti casi, la chiusura di parchi pubblici e cimiteri, oltre all’attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC), strutture di Protezione civile impegnate nel coordinamento degli interventi e nel monitoraggio costante della situazione.

L’invito delle autorità resta quello alla prudenza: limitare gli spostamenti allo stretto necessario e seguire gli aggiornamenti ufficiali, in attesa dell’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore.