I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno arrestato in arresto in flagranza di reato un 34enne del luogo per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, nel corso di specifico servizio per la repressione dello spaccio di stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno riscontrato la presenza di un laboratorio allestito per la coltivazione di cannabis e la produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel citato locale sono stati rinvenuti: una serra artificiale allestita per la coltivazione di cannabis; due vasi con due piante di canapa indiana alte circa 30 cm; una stecca di hashish del peso di 11 grammi; una stecca di hashish di 2,5 grammi; una scatoletta di plastica contenente della resina di hashish, allo stato gommoso; un contenitore in plastica contenente 0,8 grammi di marijuana; un boccaccio di vetro contenente 3,1 grammi di marijuana; un boccaccio di vetro contenente 14 grammi di marijuana; la somma di 995,00 euro e vario materiale utile al confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso il suo domicilio in regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.