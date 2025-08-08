Da un’idea di XFood Ristorante Sociale, nasce “Il Gin della Torre”, un distillato dal sapore autentico, ispirato alle botaniche della Riserva Naturale di Torre Guaceto.

Un mix di profumi e sapori selvatici che evocano il respiro della macchia mediterranea, con le sue note aromatiche, che ricordano il vento, il sole e il mare, grazie alle erbe utilizzate come il ginepro, il finocchio marino, il mirto, il timo, il corbezzolo, l’alloro verde e la menta peperita.

La produzione di questo particolare distillato, ha il fine, non solo di deliziare il palato degli intenditori, ma anche di promuovere il patrimonio naturale del nostro territorio, l’Alto Salento, la cui costa è impreziosita dalla riserva di Torre Guaceto.

Il Gin della Torre è disponibile esclusivamente nel nostro Ristorante Sociale XFood, oppure nella pasticeria terapeutica Virgola, a San Vito dei Normanni.

XFood Ristorante Sociale