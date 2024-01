Inizia con il piede sbagliato il 2024 della Sidea Group Junior Fasano, che illude in avvio per poi cedere all’Alperia Black Devils, che davanti al proprio pubblico vince per 35-29 l’incontro valido per l’ultima giornata del girone d’andata della Serie A Gold 2023/24.

Nella Karl Wolf Arena di Merano, era stata infatti decisamente positiva per gli ospiti la prima parte del match, che ha visto i biancazzurri andare subito sullo 0-3 dopo 3’, fino a toccare il +6 all’11’ (2-8). Grazie ad una buona difesa il vantaggio restava analogo sino al 20’ (6-12), senza che nulla lasciasse presagire quanto accadeva nel finale di frazione, fortemente favorevole agli alto-atesini che piazzavano un break di 8-2 impattando qualche istante prima dell’intervallo sul 14-14.

In principio di ripresa la contesa viaggiava sui binari della parità, con i campioni d’Italia in carica, tra i quali si registrava l’esordio di Joao Marinho Da Cunha, che finivano per la prima volta sotto al 35’ (18-17), trovandosi invece pochi minuti dopo per l’ultima circostanza avanti (20-21 al 39’). Un parziale di 4-0 a favore dei locali cambiava infatti definitivamente l’inerzia all’incontro, con i Black Devils che, ormai in controllo, gradualmente allungavano sui pugliesi, i quali non andavano più oltre il -2 del 47’ (26-24) e sprofondavano sino al -6 (30-24 al 52’). Con lo stesso gap sul 35-29 si chiudeva così la prima sfida del 2024 della Junior Fasano che, dopo il rinvio al 7 febbraio della trasferta di Cingoli (a causa della convocazione in nazionale del cileno Codina Vivanco), tornerà in campo tra le mura amiche il prossimo 27 gennaio, quando nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina giungerà il Carpi.

Si è chiuso invece con ogni probabilità al terzo posto il girone d’andata del team capitanato da Flavio Messina e compagni, con la graduatoria definitiva della prima parte di stagione, valida anche ai fini del tabellone delle Finals di Coppa Italia, che si conoscerà dopo i recuperi in programma nei prossimi giorni.

Tabellino

Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano 35-29 (14-14 p.t.)

Alperia Black Devils: Romei, Visentin 2, Gerstgrasser 2, Stricker, Fasanelli, Wolf 3, Colleluori,Wierer 2, Raffeiner 1, Martini 4, Nunez 6, Milovic 3, Glisic-Gligorijevic, Cuello 10, Sperandio 1, Starcevic 1. All.: Juergen Prantner.

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 1, Angiolini 5, Amato, Pugliese 4, Leban, Messina 2, Boggia, Gallo, Cantore 4, Marinho Da Cunha 2, Beharevic, Knezevic 10, Cedro, Corcione 1. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

Risultati 13^ giornata Serie A Gold: Secchia Rubiera-Teamnetwork Albatro 36-30, Pressano-Sparer Eppan 30-30, Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano 35-29, Conversano-Bozen 28-22, Carpi-Cassano Magnago (16/01), Macagi-Cingoli-Raimond Ego Sassari (24/01), Brixen-Trieste (24/01).

Classifica: Alperia Black Devils 22, Brixen* e Sidea Group Junior Fasano 20, Conversano e Bozen 19, Cassano Magnago* 16, Raimond Ego Sassari* 14, Teamnetwork Siracusa 12, Sparer Eppan 9, Macagi Cingoli* 8, Secchia Rubiera 7, Trieste* 6, Carpi* 4, Pressano 2. *Una partita in meno.

Prossimo turno (20/01 – 1° turno di ritorno): Carpi-Raimond Ego Sassari, Secchia Rubiera-Pressano, Brixen-Sparer Eppan, Conversano-Trieste, Teamnetwork Albatro-Cassano Magnago (7/02), Macagi Cingoli-Sidea Group Junior Fasano (7/02), Alperia Black Devils-Bozen (7/02).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO