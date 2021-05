Stop in terra alto-atesina per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, sconfitta dal Merano per 35-29 nella gara disputata ieri sera e valida per la 27^ giornata della Serie A Beretta.

Buono l’avvio di gara della compagine biancazzurra, che si spingeva fino al + 3 (2-5 al 7’) restando avanti nel punteggio fino all’11-13 del 22’. Un parziale di 5-0 a favore dei padroni di casa nei frangenti successivi ribaltava poi la situazione (16-13 al 27’), con la prima frazione che si chiudeva con i locali in vantaggio sul 18-16.

Nei primi minuti della ripresa la Junior colmava il gap raggiungendo sul 20-20 gli avversari, i quali però siglavano un nuovo break di 3-0 (25-22 al 42’) staccando definitivamente la formazione allenata da Francesco Ancona. Infatti, pur rimasti a lungo a contatto con gli alto-atesini, grazie anche alle reti di Emiliano Franceschetti (miglior realizzatore di serata con 11 marcature), gli ospiti non riuscivano più ad agganciare gli uomini di Prantner, complice anche un calo atletico fisiologico dopo quanto accaduto negli ultimi mesi tra le file dei fasanesi.

Decisamente più fresco nella fase conclusiva dell’incontro, il Merano poteva così allungare sino al definitivo 35-29, con l’Acqua & Sapone Junior Fasano che potrà già riscattarsi martedì a Sassari nel recupero della 20^ giornata (fischio d’inizio 18.30).

Tabellino

Alperia Merano – Acqua & Sapone Junior Fasano 35-29 (18-16 p.t.)

Alperia Merano: Christanell, Durnwalder 1, Freund 2, Gai, Iachemet, Korneychuk, Martelli, Meletti, Nocelli, Petricevic 5, M. Prantner 5, L. Prantner 8, Romei 4, L. Stricker 9, A. Stricker, Visentin. All.: Juergen Prantner

Acqua & Sapone Junior Fasano: Angeloni, Angiolini 7, Beharevic, T. De Angelis 2, A. De Angelis, Fovio, Franceschetti 11, Jarlstam 4, Messina 1, Notarangelo 3, Pignatelli, Pugliese 1, Vinci. All.: Francesco Ancona

Arbitri: Alborino-Farinaceo

Risultati della 27^ giornata:

Pressano-Sassari 25-28, Bressanone-Fondi 33-24, Bolzano-Siena 32-21, Cingoli-Siracusa 26-26, Appiano-Conversano 16-33, Merano-Acqua & Sapone Junior Fasano 35-29, Molteno-Trieste 28-28. Riposerà il Cassano Magnago.

Classifica:

Conversano 41 (22), Sassari 36 (24), Bolzano 32 (25), Acqua & Sapone Junior Fasano 28 (23), Siena 28 (25), Merano 26 (24), Pressano 26 (25), Bressanone 24 (25), Trieste 21 (25), Siracusa 20 (25), Appiano 19 (26), Cingoli 17 (24), Fondi 14 (25), Molteno 12 (25). Tra parentesi le gare disputate.

Prossimo turno (22/05):

Siracusa-Bressanone, Sassari-Conversano, Trieste-Bolzano, Acqua & Sapone Junior Fasano-Cingoli, Siena-Pressano, Fondi-Merano, Cassano Magnago-Appiano. Riposerà il Molteno.

Recuperi: 20^ Sassari-Acqua & Sapone Junior Fasano (18/05); 21^ Acqua & Sapone Junior Fasano-Conversano (26/05), Molteno-Cingoli (19/05); 24^ Conversano-Bolzano (19/05); 25^ Merano-Conversano (?).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO