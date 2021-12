Amerigo Verardi torna a esibirsi nella sua Brindisi come vincitore del prestigioso premio “PIMI 2021”, riconoscimento rivolto al miglior “Artista indipendente dell’anno” per il nuovo, bellissimo e sontuoso album “Un Sogno di Maila” (The Prisoner Records/Psych-out Records e MarraCult). L’artista brindisino è una tra le figure più geniali e rappresentative del panorama alternativo e indipendente italiano. Le sue canzoni rispecchiano di una sacrale nudità poetica, per gli appassionati i suoi dischi sono una sorta di vangelo. Amerigo Verardi non tradisce mai la sua innata classe.

Il percorso artistico e creativo di Verardi si è sviluppato con gli Allison Run e Lula, il progetto Lotus, diverse produzioni di studio e una brillantissima carriera solista con canzoni ricche di bellezza creativa e spessore. Nel 2020 è stata pubblicata l’antologia “Walking on the Bridge” (Goodfellas – Spit/Fire), l’opera omnia degli Allison Run, con canzoni che ancora oggi da far venire i brividi, mentre nel febbraio 2021 esce il quinto album solista, un’autentica meraviglia, con espressioni musicali colte e mai banale, che ha conquistato il pubblico e la critica per fantasia, ispirazione e coraggio nel seguire schemi fuori dal coro.

Per Musicletter.it, “Un Sogno di Maila” è il miglior album italiano del 2021. Il concerto di Amerigo Verardi al Nuovo Teatro Verdi è il giusto tributo della città ad un artista vero, generoso, zeppo di pura energia, capace di regalare grandi emozioni e di portare in alto e nel cuore il nome di Brindisi.

L’esibizione di Amerigo Verardi è in programma domenica 26 dicembre alle 21.30 nel Nuovo Teatro Verdi. Sul palco ad accompagnare il musicista ci sarà il gruppo “The Banana Speed Quartet” che proporrà una scaletta di brani tratti dal nutrito repertorio di Verardi.

L’evento rientra nella programmazione natalizia “Un mare di festività” organizzato dal Comune di Brindisi in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

