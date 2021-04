“Droghe per il popolino” è il secondo singolo estratto dal nuovo album “Un sogno di Maila” di Amerigo Verardi, un concept che diffonde bellezza, pubblicato il 12 febbraio 2021 per The Prisoner Records/Psych-out Records e MarraCult con il sostegno di Puglia Sounds.

Il videoclip, uscito in anteprima su Rollingstone Italia il 12 aprile, è firmato dal regista Bruno Luca Perrone con le riprese di Cosimo Romanelli ed interpretato dagli attori Chris Sparta e Ambra Grande.

Il filmato riflette l’impegno civile e sociale di Amerigo Verardi, che attraverso la sua arte pone spesso l’attenzione sulle problematiche più scottanti relative alla sua Terra. Un mini documentario di cui è protagonista un ragazzo africano che faticosamente si guadagna da vivere andando a lavorare nei campi della periferia brindisina. Uno spaccato di vita quotidiano in Puglia.

“Il passo dall’adolescenza all’età adulta porta i primi stridenti contrasti con il mondo esterno, con il mondo del lavoro e delle promesse disattese, con l’adattamento alle regole di una società che non corrisponde né te né i tuoi sogni” – racconta Amerigo Verardi – “Una società distorta e che distorce il senso sottile e profondo dell’Essere, che vende e spaccia l’amore come fosse un oppio per calmare la rabbia del popolo, più che un elemento essenziale per conoscere noi stessi e per mutare i destini di un mondo in declino”.

Per gli amanti del “disco nero” e i collezionisti, è ancora disponibile l’edizione limitata in doppio vinile di “Un sogno di Maila” di Amerigo Verardi.

Per info e contatti: antomarra@libero.it e info@psychouttrecords.com

MARCO GRECO