Un incontro proficuo e orientato alla condivisione, quello che si è svolto questa mattina al Comune di Brindisi, tra il Presidente di ANCE Brindisi Angelo Contessa, il Sindaco Giuseppe Marchionna e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo. Presenti al tavolo, inoltre, Vincenzo Francavilla, associato ad ANCE Brindisi, l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci e il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Fabio Lacinio.

Si è partiti dall’analisi del bando relativo all’appalto integrato per i lavori di revamping dello Stadio Comunale Franco Fanuzzi, pubblicato in data 31 dicembre 2024 (per il quale ANCE Brindisi aveva richiesto urgentemente l’incontro), ma si è presto esteso ad un confronto più ampio, mirato a individuare strategie per garantire una sempre maggiore qualità nelle opere pubbliche.

In particolare, è stata evidenziata l’importanza di ridurre il peso attribuito all’offerta economica nei criteri di aggiudicazione delle gare, proponendo che il relativo punteggio non superi i 20 punti.

Solo in questo modo si può salvaguardare la qualità dell’opera e favorire una selezione dell’impresa esecutrice basata su competenza e professionalità.

Le opere pubbliche, d’altronde, non sono fini a sé stesse, ma destinate alla migliore fruizione da parte della collettività e rappresentano anche un fondamentale volano di sviluppo economico. Perché ciò avvenga, è essenziale che le aziende possano operare con il giusto equilibrio contrattuale che garantisca un adeguato utile. Solo così è possibile rafforzare la loro patrimonializzazione, assicurando investimenti nel miglioramento delle condizioni di lavoro e offrendo opportunità occupazionali in un contesto di piena sicurezza.

L’Amministrazione Comunale ha mostrato piena apertura verso questa visione, impegnandosi a tener conto di tali indicazioni per i bandi futuri. L’obiettivo condiviso è quello di instaurare un rapporto costruttivo e continuativo tra le istituzioni e il settore dell’edilizia, attraverso ANCE Brindisi, basato su dialogo e confronto costante.

Questo incontro rappresenta un primo passo verso un percorso comune di crescita e sviluppo del territorio, nella convinzione che la qualità delle opere pubbliche sia un pilastro fondamentale per il benessere e la sostenibilità della comunità.

NOTA ANCE BRINDISI